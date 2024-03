F1 | Riparato il telaio di Albon. Williams a Suzuka con due monoposto

Il recente GP Australia è stato tutt'altro che semplice per la Williams che, dopo aver dovuto disputare qualifiche e gara con il solo Alexander Albon per la mancanza di un telaio di riserva, non è riuscita a conquistare l'obiettivo minimo della zona punti. E le cose in vista di Suzuka non autorizzano all'ottimismo..

IL SACRIFICIO DI SARGEANT

L'incidente patito dall'anglo-thailandese nel corso delle FP1, ha costretto la Williams a dover rinunciare al pilota americano, con la sua vettura “ceduta” al collega in vista delle qualifiche e gara. Un “sacrificio” doloroso e inevitabile, scaturito sia dalla mancanza di un telaio di scorta e, conseguentemente anche dalla scelta di puntare sul pilota di punta della scuderia con l'obiettivo dell'ingresso nella top 10.

POLEMICHE E IMBARAZZO

Una situazione che ha portato a più di una polemica, visto poi il risultato finale che ha visto Albon in P11 e fuori dalla zona punti, ma anche ad un certo imbarazzo per una situazione che, nella Formula 1 odierna, risulta essere alquanto paradossale.

STESSA SITUAZIONE A SUZUKA

E anche nel GP di Suzuka la situazione di Melbourne potrebbe (ovviamente con i dovuti scongiuri in casa Williams) ripetersi, con il team di Groove che approderà nel Sol Levante senza nessun telaio di scorta, con quello danneggiato da Albon che attualmente è in fase di riparazione come dichiarato dal team principal James Wowles tramite un video postato sui canali social della scuderia.

Già alle 2 del mattino di lunedì si è potuto iniziare a lavorare sulle riparazioni, non si trattava di un ‘riflesso’ rispetto a quello che era accaduto, ma piuttosto di dire ‘questo è quello stiamo facendo e questo è il modo in cui lo facciamo’. Quindi a Suzuka avremo due macchine senza troppi problemi.

PICCOLI AGGIORNAMENTI

La buona notizia, se non altro, è che l'inconveniente di Melbourne non ha rallentato lo sviluppo della FW46 che, a Suzuka, presenterà come da programma tutta una serie di miglioramenti della vettura.

Gli aggiornamenti che abbiamo in programma per il Giappone continueranno a essere realizzati. Questa è la notizia positiva. Si tratta di piccoli interventi, ma ognuno di essi contribuirà a migliorare le prestazioni. Potrebbero esserci degli elementi a valle che subiranno un lieve impatto, ma al momento il team sta facendo un ottimo lavoro per assorbire il carico di lavoro aggiuntivo. Quindi ci saranno ulteriori novità che porteremo intorno al sesto round o giù di lì, e anche altri elementi più avanti

Vincenzo Buonpane