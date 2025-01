Ruote coperte | Maurizio Leschiutta nominato Head of Motorsport di Lamborghini

Lamborghini Squadra Corse annuncia la nomina di Maurizio Leschiutta come nuovo Head of Motorsport. Leschiutta riporterà direttamente a Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Lamborghini, il quale ha ricoperto ad interim la posizione di Head of Motorsport durante la stagione di debutto nella classe Hypercar nel FIA World Endurance Championship e GTP nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Da BMW a Lamborghini per Maurizio Leschiutta

Con oltre 30 anni di esperienza nel motorsport di alto livello, incluso il ruolo di project leader per il programma LMDh di BMW nel FIA WEC e nell’IMSA, Leschiutta sarà responsabile, a partire dal 2025, di tutti gli aspetti legati ai programmi sportivi di Lamborghini Squadra Corse. Tra i primi impegni spicca la partecipazione alla prestigiosa 24 Ore di Daytona, in programma il 25 e 26 gennaio. Per questa storica occasione, Lamborghini schiererà per la prima volta la SC63 con i colori ufficiali di Squadra Corse, affidando la guida a factory driver di grande esperienza quali Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kvyat ed Edoardo Mortara. Parallelamente, Lamborghini prenderà parte alla classe GTD Pro con la Huracán GT3 EVO2, in collaborazione con il team Pfaff Motorsport e i piloti Andrea Caldarelli, Jordan Pepper e Marco Mapelli.

Il nuovo incarico di Leschiutta comprenderà lo sviluppo e la gestione del prototipo SC63 LMDh nella sua seconda stagione in classe GTP dell'IMSA, nonché delle attività di Customer Racing legate alla Huracán GT3 EVO2, che sarà protagonista nei principali campionati GT internazionali. Questi includono il DTM, dove Lamborghini ha ottenuto il primo titolo nel 2024, il GT World Challenge Europe, il British GT e il Campionato Italiano Gran Turismo, con l’obiettivo di replicare e ampliare gli straordinari successi della scorsa stagione: sei titoli Piloti e 34 vittorie.

Maurizio Leschiutta nuovo responsabile Lamborghini - Credits. Gruppe C Photography - ADAC Motorsport

Tra i progetti di maggior rilievo per il 2025 figura la nuova Temerario GT3, che sarà sottoposta a un programma di test nella prima parte dell’anno per essere successivamente presentata ufficialmente al pubblico.

Leschiutta avrà inoltre il compito di supervisionare i tre campionati monomarca del Lamborghini Super Trofeo 2025 (Europa, Nord America e Asia), che nel 2024 hanno fatto registrare numeri record in termini di partecipazione.

Prima di approdare in Lamborghini, Leschiutta ha maturato una vasta esperienza sia nell’ambito tecnico sia in quello marketing del motorsport. Dopo aver trascorso 11 anni in Formula 1, concentrandosi in particolare sullo sviluppo dei motori, ha orientato la propria carriera verso le competizioni GT, diventando negli ultimi anni una figura chiave nello sviluppo del programma LMDh di BMW.

La livrea speciale per Lamborghini dalla Rolex 24 2025 - Credits. Lamborghini Squadra Corse

Le dichiarazioni dei protagonisti

Maurizio Leschiutta, Lamborghini Head of Motorsport, ha riportato in una nota:

È con grande piacere che entro a far parte di Lamborghini Squadra Corse. Per me è un traguardo importante diventare parte di un nome e di una struttura così affermati e rispettati. Spero di poter contribuire a scrivere un piccolo paragrafo in una delle tante pagine di storia e sono sicuro che insieme saremo all'altezza delle sfide negli anni a venire.

Non poteva mancare il commento di Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Director