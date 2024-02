F1 | Test Bahrain 2024, Day 1: Verstappen al top anche al pomeriggio, bene la Racing Bulls

Dopo aver chiuso in testa la mattinata, Max Verstappen si è ripetuto anche nella sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei test pre stagionali in Bahrain. L'olandese della Red Bull, con ben 142 giri all'attivo, ha chiuso con il crono di 1:31.344 rifilando oltre un secondo di distacco alla McLaren di Lando Norris e alla Ferrari di Carlos Sainz.

VERSTAPPEN FA LA VOCE GROSSA

La prima giornata dei test pre stagionali della Formula 1 va in archivio con un verdetto che sembra praticamente già scritto: sarà ancora la Red Bull la vettura da battere. Al netto ovviamente dei riferimenti cronometrici e dei diversi programmi di lavoro è questa la sensazione che lascia il Day 1 appena concluso di Sakhir. Con 142 tornate all'attivo e senza nessun tipo di problema, il ritmo imposto dal tre volte Campione del Mondo è risultato difficile solo da avvicinare per la concorrenza, con Verstappen capace di migliorare di oltre un secondo il riferimento cronometrico da lui stesso stabilito nella sessione mattutina, chiudendo le prime otto ore di attività con il crono di 1:31.344.

MCLAREN DAVANTI A FERRARI

Rispetto alla mattinata la novità è rappresentata della McLaren che con Lando Norris ha ottenuto la seconda piazza di giornata davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, ma con oltre un secondo di gap dall'imprendibile, fin qui, Red Bull. Per l'inglese, che ha ereditato il volante dal compagno di squadra Oscar Piastri, ben 72 giri all'attivo e una prima giornata di test decisamente diversa da quella complicata dello stesso anno. In terza posizione troviamo Carlos Sainz che ha concluso il suo primo giorno a +1.240 dalla Red Bull con 69 giri all'attivo. Come evidenziato in mattinata con Leclerc, anche con lo spagnolo la Ferrari è parsa molto più guidabile e meno scorbutica rispetto a quella dello scorso anno.

BENE RACING BULLS, IN RIPRESA L'ALPINE

Chi ha impressionato, Red Bull a parte, è stata la Racing Bulls. Sia con Tsunoda al mattino, sia con Daniel Ricciardo al pomeriggio l'ex Alpha Tauri ha impressionato piazzandosi al 4° posto con l'australiano, a soli 15 millesimi dalla Ferrari, davanti all'Alpine di Pierre Gasly che, dopo aver chiuso la mattinata ad oltre due secondi da Verstappen, è riuscita a risalire la classifica ottenendo 1:32.805 come miglior tempo. Dietro il francese Lance Stroll ha chiuso la top 6, con il canadese che nel finale ha anche perso uno specchietto retrovisore mentre era impegnato in prove aerodinamiche con vistosa vernice flow viz sulle fiancate dell'Aston Martin.

MERCEDES SI NASCONDE,PROBLEMI PER LA WILLIAMS

In fondo alla graduatoria di giornata troviamo George Russell. Per l'inglese della Mercedes ben 121 giri totalizzati nel corso della sessione, per lo più svolti con gomma dura, con un'ottima progressione nei tempi a dimostrazione di un lavoro incentrato più sul passo gara che sul giro secco. Sessione da dimenticare, invece, per la Williams che, come con Albon in mattinata, ha girato solamente per 21 giri con Logan Sargeant, con l'americano autore anche di un testacoda tra curva 9 e 10 per un sospetto problema all'albero della trasmissione che ha, di fatto, messo la parola fine alla sua giornata. Fanalino di coda si è confermata la Haas che, però, è risultata essere la scuderia ad aver coperto la distanza maggiore con ben 148 giri completati da Nico Hulkenberg (82) e Kevin Magnussen (66).

