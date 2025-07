FIA F2 | Silverstone, Sprint Race: primo successo per Fornaroli!

Leonardo Fornaroli conquista la sua prima vittoria in Formula 2 sul circuito di Silverstone, centrando un successo tanto atteso quanto meritato. Il pilota piacentino ha dominato la Sprint Race, tagliando il traguardo davanti a Sebastián Montoya (Prema Racing) e Roman Stanek (Invicta Racing). Con questo risultato, Fornaroli sale al secondo posto nella classifica generale, diventando il principale rivale del leader del campionato, Richard Verschoor (MP Motorsport).

Fornaroli trionfa nella Sprint Race e si rilancia nel mondiale

Il successo di Fornaroli è maturato già nei primi metri di gara: dopo aver perso la leadership allo start, il pilota italiano ha prontamente ripreso la testa della corsa a metà del primo giro, mantenendola fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle, Montoya ha confermato il suo ottimo stato di forma, mentre Stanek ha completato il podio con una prova solida.

Alle spalle dei primi tre, grande lotta per le posizioni in top ten: Kush Maini (DAMS Lucas Oil) ha chiuso quarto, precedendo Joshua Duerksen (AIX Racing) e Jak Crawford (DAMS Lucas Oil). Settima posizione per Luke Browning (Hitech GP), seguito da Richard Verschoor, che con l’ottavo posto raccoglie un punto prezioso per la sua corsa al titolo. Chiudono la zona punti Victor Martins (ART Grand Prix) e Arvid Lindblad (Campos Racing).

Dunne ancora out, Mini penalizzato. Weekend da dimenticare per Beganovic

Weekend difficile per Alex Dunne, che ha visto sfumare un'altra occasione importante per avvicinarsi alla vetta della classifica. Il pilota irlandese è stato protagonista di un contatto con Gabriele Minì all’ottavo giro, che lo ha costretto al ritiro. Il siciliano, penalizzato di dieci secondi per l’episodio, ha visto ancora una volta compromessa la sua gara, proseguendo una serie di risultati negativi.

Sfortuna anche per Dino Beganovic (Ferrari Driver Academy): il giovane svedese è rimasto fermo in griglia e ha dovuto partire dalla pit lane, concludendo in diciottesima posizione, lontano dalla zona punti.

Prossimo appuntamento domani alle ore 12:00 (italiane) con la Feature Race di F2 a Silverstone, che promette spettacolo con i protagonisti del campionato pronti a darsi battaglia dalle prime file.

Credits: FIA.com

Federica Passoni