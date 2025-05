MotoE | GP Francia: Gutiérrez e Casadei aprono il 2025

Senza il campione Héctor Garzó, infortunatosi in FP1, la MotoE cercava un nuovo re in Francia. A Le Mans ci sono stati due grossi incidenti fortunatamente senza conseguenze gravi, che hanno premiato Óscar Gutiérrez in Gara 1 e l'iridato 2023 Mattia Casadei nella gara conclusiva.

Gara 1 | Gutiérrez comincia bene, paura per Granado

Inizia forte la stagione di Óscar Gutiérrez con una vittoria mai veramente in dubbio nonostante l'interruzione di Gara 1. C'è stata grande paura per le condizioni di Eric Granado, caduto nel primo giro ma falciato dalla moto di Raffaele Fusco che è caduto pochi secondi dopo di lui. La Ducati V21L dell'italiano ha preso in pieno il brasiliano, che ha una tibia fratturata e si recherà a Barcellona per un intervento. La corsa è ripartita con quattro giri da percorrere invece degli otto predefiniti. Gutiérrez è partito in maniera splendida ed è riuscito a mantenere Andrea Mantovani a debita distanza. Il ferrarese è tornato sul podio dopo un 2024 disastroso per mancata competitività del proprio mezzo, festeggiando un 2° posto più che meritato.

A chiudere il podio è Alessandro Zaccone, bravo a precedere i tre connazionali Kevin Zannoni, Mattia Casadei e il debuttante Lorenzo Baldassarri. Balda sembra aver ritrovato la gioia nella guida dopo un biennio tra WorldSBK e WorldSSP a dir poco sfortunato. L'Italia completa la top 10 con Nicholas Spinelli e Alessio Finello rispettivamente al 9° e 10° posto, mentre sia Matteo Ferrari che Tommaso Occhi hanno terminato la loro avventura nella ghiaia.

MotoE | GP Francia: i risultati di Gara 1

Credits: MotoGP

Gara 2 | Casadei torna alla vittoria, spavento per Gutiérrez

Come in Gara 1, a Le Mans c'è stato un episodio che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Dopo due giri Óscar Gutiérrez è caduto alla prima chicane del tracciato: una perdita dell'anteriore, con lo spagnolo che ha tentato di salvare puntando gomito e ginocchio a terra. Il vincitore inaugurale del 2025, però, ha ottenuto l'effetto contrario: è tornato in mezzo alla pista ed è stato centrato in pieno da Alessandro Zaccone. I due sono caduti, fortunatamente senza conseguenze per quello che sembrava essere un incidente ben più grave. Ad approfittarne più di tutti è stato Mattia Casadei: sfruttando un errore di Kevin Zannoni al quarto passaggio il campione MotoE 2023 è tornato sul gradino più alto del podio nonostante la 10ª casella sullo schieramento di partenza.

Terza posizione decisamente sudata per Jordi Torres, il veterano della categoria che ha saputo trarre il massimo dalla caduta di Matteo Ferrari mentre si trovava al 3° posto. Il due volte campione della categoria, però, ha dovuto guardarsi le spalle da una strepitosa María Herrera: la spagnola è stata velocissima a Le Mans, collezionando un 5° posto in Gara 1 ed un 4° nella manche conclusiva, il suo miglior risultato in carriera. I due iberici hanno avuto la meglio sugli italiani che hanno corso una gara fin troppo in difesa. Lorenzo Baldassarri ha avuto la meglio su Nicholas Spinelli (che nel 2024 vinse entrambe le gare a Le Mans, ndr). Settima posizione per Andrea Mantovani, parso decisamente scosso dal contatto Gutiérrez-Zaccone: il pilota Klint Forward si trovava direttamente dietro ai due al momento dello schianto e potrebbe aver perso concentrazione per il resto degli otto giri. In top 10 anche Luca Bernardi (9°), che porta così a punti l'unica moto targata Aruba Cloud al traguardo.

MotoE | GP Francia: i risultati di Gara 2

Credits: MotoGP

Valentino Aggio