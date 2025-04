NASCAR | Talladega: Cindric torna a vincere in volata

Austin Cindric tona a vincere a Talladega nella NASCAR Cup Series. Il #2 di Penske festeggia per la terza volta in carriera dopo una lotta fino alla bandiera a scacchi contro la Ryan Preece, poi squalificato nel post gara per una vettura non regolare

Cindric torna al successo in NASCAR

Dopo la Stage 1 vinta da Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) e la seconda frazione conquistata da Bubba Wallace (Leidos Toyota #23), la sfida è entrata nel vivo a 20 giri dalla fine dopo l'ultimo passaggio in pit road per un extra rabbocco di carburante.

Senza bandiere gialle, la Ford Mustang #2 Team Penske di Austin Cindric si è collocata in vetta iniziando a duellare contro la Ford #60 RFK Racing di Ryan Preece, le due vetture hanno continuato side-by-side con un minimo scarto nei confronti di Larson e William Byron (Hendrick Chevrolet #24).

La battaglia è entrata nel vivo nell'ultimo giro, Cindric ha beffato il rivale sfruttando alla perfezione la scia di alcune auto più lente pronte per essere doppiate. Il #2 ex vincitore della Daytona 500 ha quindi potuto festeggiare il terzo acuto in carriera, il primo nel campionato 2025 che gli permette già da ora di ottenere un posto per i NASCAR Playoffs.

Due squalifiche nel post gara

Cindric ha battuto Preece, squalificato nel post gara insieme alla Mustang #22 Team Penske di Joey Logano. Larson è stato quindi promosso in seconda piazza davanti a Byron, Noah Gragon (Rural King Ford #4), Chase Elliott (Amazon Prime Video Chevrolet #9) e Carson Hocevar (Chili's Ride the 'Dente Chevrolet #77).

Come già detto non ci sono state bandiere gialle nella parte finale della competizioni. Toyota ha tentato di fare selezione prima della sosta finale che ha portato le due Mustang rivali davanti alle Chevrolet Camaro ed alle Toyota Camry.

Settimana prossima un nuovo imperdibile evento in Texas

Luca Pellegrini