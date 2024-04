NASCAR | Dover: Hamlin cala il tris resistendo a Larson

54ma affermazione nella NASCAR Cup Series per Denny Hamlin, dominatore della scena negli ultimi 100 giri in quel di Dover. Il #11 del Joe Gibbs Racing sigla la terza gioia del 2024 dopo aver vinto un appassionante duello nel traffico contro Kyle Larson.

Hamlin sorprende tutti

Dopo due Stage abbastanza transitorie, rispettivamente siglate da Martin Truex Jr (Bass Pro Shops Toyota #19) e Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5), la leadership è cambiata ed è passata nelle mani di Denny Hamlin.

La Toyota Camry #11, targata questo fine settimana Mavis Tire , ha ribaltato la classifica prendendo il comando in vista dell'ultimo restart, gli ultimi 50 passaggi sono stati controllati dal veterano nativo di Tampa.

Larson ci prova, Hamlin resiste

Il 43enne ha fatto la differenza e nel traffico dei doppiaggi non ha concesso nessun recupero da parte della Chevrolet Camaro #5 di Larson, abile negli ultimi minuti d'azione ad annullare il proprio divario dal plurivincitore della Daytona 500.

Hamlin ha quindi battuto Larson, Truex si è dovuto accontentare della terza piazza conclusiva davanti a Kyle Busch (FICO Chevrolet #8), Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9), Noah Gragson (MillerTech Ford #10) e Ryan Blaney (Wurth Ford #12).

Anche oggi non arriva la tanto agognata affermazione da parte di Ford Performance che continua ad inseguire il successo nella NASCAR Cup Series. Stagione per ora difficile da parte del marchio statunitense che oltre alla pole nella Daytona 500 non ha ancora abbattuto la concorrenza di Chevrolet e Toyota. L'occasione si è presentata settimana scorsa a Talladega, una vittoria che è sfumata a pochi metri dalla fine.

Dopo Dover, tracciato che segna la terza affermazione di Hamlin in stagione come William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24), la NASCAR Cup Series continuerà il proprio tour del North America tra meno di sette giorni in Kansas. Sarà la prima delle due tappe nel noto impianto da 1 miglio e mezzo che notoriamente è parte integrante anche dei NASCAR Playoffs.

Luca Pellegrini