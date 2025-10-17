Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 17/19 ottobre
Finale a Portimao per European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup in un fine settimana che vedrà anche la chiusura di SRO America con la Indy 8h valida per l'Intercontinental GT Challenge.
Le dirette di venerdì 17 ottobre
12.45 | Michelin Le Mans Cup - Portimao qualifiche
16.10 | European Le Mans Series - 4h Portimao qualifiche
Le dirette di sabato 17 ottobre
8.45 | TCR World Tour - Inje race-1
9.50 | GT World Challenge Asia Powered by AWS - Pechino race-1
10.10 | Michelin Le Mans Cup - Portimao gara
14.00 | TC America - Indy race-1
14.50 | Toyota GR NA - Indy race-1
15.05 | European Le Mans Series - 4h Portimao
15.50 | GT4 America - Indy race-1
18.20 - 8h Indianapolis - Intercontinental GT Challenge/GT World Challenge America Powered by AWS
Le dirette di domenica 17 ottobre
03.35 | TCR World Tour - Inje race-2
8.20 | TCR World Tour - Inje race-3
8.30 | GT World Challenge Asia Powered by AWS - Pechino race-2 (finale)
15.00 | TC America - Indy race-2
15.45 | GT4 America - Indy race-2
17.15 | Toyota GR NA - Indy race-2
18.10 | GT America - Indy race-2