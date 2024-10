Moto3 | GP Thailandia, Gara: Alonso nella storia, 2° Lunetta

La terzultima gara della Moto3 della stagione, a Buriram, è stata una delle migliori dell'anno senza ombra di dubbio per spettacolo. Ad arrivare primo è stato l'ormai solito David Alonso, alla sua dodicesima vittoria stagionale. Secondo podio di carriera per uno straordinario Luca Lunetta, che precede Collin Veijer.

La vittoria dei record per David Alonso

La gara, prima di partire, è stata posticipata di 10 minuti e accorciata a 12 giri per le difficili condizioni, considerando l'asfalto umido. La maggioranza dei piloti ha comunque scelto di montare la slick, consapevoli che l'asfalto era troppo poco bagnato e la pioggia che sarebbe arrivata durante la gara sarebbe stata poca. A guidare la corsa inizialmente è stato il poleman Joel Kelso, per poi essere superato da Collin Veijer e David Alonso. A suon di giri veloci, però, è sbucato il giapponese Taiyo Furusato, che è riuscito a creare un piccolo gap che sembrava gli consentisse di stare tranquillo negli ultimi giri. È nuovamente emerso David Alonso, che è andando a vincere la sua dodicesima gara in stagionale, la sua quinta di fila. Il colombiano, dunque, supera il record di vittorie della classe leggera, fino ad ora detenuto da Valentino Rossi che nel 1997 aveva ottenuto 11 vittorie.

Straordinario secondo posto per Luca Lunetta

Alle spalle del campione del mondo David Alonso si è classificato Luca Lunetta. Il numero 58 ha fatto una gara in rimonta, dopo un largo alla prima curva che gli ha fatto perdere diverse posizioni. All'ultima curva ha superato Taiyo Furusato e, approfittando del lungo di Ivan Ortolá, è riuscito a concludere secondo. Chiude il podio Collin Veijer, che precede Ivan Ortolá e Taiyo Furusato, caduto sul traguardo in un contatto con l'olandese. Seguono più staccati i piloti del team BOE David Munoz e Joel Kelso. Caduti i due Leopard, in un contatto tra di loro.

Ottavo Scott Ogden, che in queste condizioni va sempre particolarmente bene. Buon nono posto per Stefano Nepa, seguito da Tatsuki Suzuki e Ryusei Yamanaka. Dodicesimo Daniel Holgado, in difficoltà in queste condizioni. Tredicesimo Riccardo Rossi e quattordicesimo Filippo Farioli; ultima posizione a punti per Josè Antonio Rueda. Diciannovesimo Nicola Carraro e ventunesimo Matteo Bertelle. Ritirati Joel Esteban e Eddie O'Shea, il quale aveva tentato l'azzardo di montare gomme da bagnato.

Moto3 | GP Thailandia: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Francesco Sauta