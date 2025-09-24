FIA Formula E | Felipe Drugovich raggiunge Andretti

Felipe Drugovich entra ufficialmente in FIA Formula E con Andretti Global. Il brasiliano è atteso a dare battaglia accanto all'ex campione del mondo Jake Dennis in sostituzione di Nico Muller.

L'ex campione di FIA F2 si prepara per una nuova sfida. Il promettente brasiliano, volto di riserva di Aston Martin per il Mondiale di F1, ha già provato recentemente una monoposto di Formula E riuscendo ad ottenere dei punti nel E-Prix di Berlino. Precedentemente il sudamericano aveva primeggiato nel ‘Berlin Rookie Test 2023’.

Andretti sceglie il sostituto di Muller

Il volto di Whelen Cadillac per l'ultima edizione della 24h di Le Mans diventa il quarto brasiliano a gareggiare full-time nel Mondiale elettrico dopo Nelson Piquet Jr., Bruno Senna, Felipe Massa ed ovviamente Lucas Di Grassi.

In attesa dei test di Valencia (Spagna) e del primo round a San Paolo (Brasile), continua ad arricchirsi l'entry list della Formula E. Da capire dove si sposterà Nico Muller, elvetico destinato a raggiungere Pascal Wehrlein con una delle due Porsche ufficiali.

Una volta definita la formazione ufficiale del marchio di Stoccarda restano da definire i volti di Cupra ed il compagno di box di Mitch Evans in Jaguar, sostituto di Nick Cassidy (nuovo volto di Citroen).

Nuova sfida per Felipe Drugovich

Roger Griffiths, team principal, ha affermato in una nota ufficiale.

"Sono personalmente molto entusiasta di dare il benvenuto a Felipe nel team Andretti Formula E. Felipe è un pilota che seguiamo da tempo e abbiamo osservato con grande interesse i suoi progressi durante le varie sessioni di test di Formula E. È veloce e intelligente che ha già dimostrato di sapersi adattare rapidamente alle esigenze del campionato, come abbiamo visto durante il suo debutto a Berlino. Vorremmo anche ringraziare l'Aston Martin Aramco F1 Team per il supporto che ci ha dato permettendo a Felipe di impegnarsi appieno in questo nuovo entusiasmante capitolo della Formula E con Andretti Global."

Non è mancato il commento del brasiliano, atteso ad una nuova sfida.

Sono felicissimo di annunciare che mi unirò ad Andretti Formula E e sono davvero entusiasta di ciò che mi aspetta. Io e il mio team siamo in contatto con Andretti da quando ho vinto il titolo di Formula 2, quindi è fantastico che siamo riusciti a rimanere in contatto per tutto questo tempo. È passato troppo tempo senza correre, quindi sono incredibilmente motivato a tornare in pista. Significa molto sapere che gareggerò in ogni sessione e non farò solo da riserva, come ho fatto negli ultimi anni.

Luca Pellegrini