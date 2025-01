WEC | Ford conferma il ritorno nella classe regina a Le Mans nel 2027

Ford ha confermato ufficialmente che tornerà nella classe regina della 24h Le Mans dal 2027. Il marchio americano si appresta per gareggiare con almeno una LMDh nella top class del FIA World Endurance Championship per la prima volta nella propria storia.

Ford is back!

Il brand dall'Ovale Blu, dopo una serie continua di indiscrezioni negli ultimi anni, ha finalmente sciolto le carte. Il rientro avverrà a 58 anni di distanza dall'ultima affermazione nella top class (1966-1967-1968-1969).

Non conosciamo ancora il telaio su cui si ereggerà la LMDh statunitense oppure il team che porterà in pista le Ford. Non è da escludere la presenza di Chip Ganassi Racing, in passato in pista con Ford in DP nell'attuale IMSA e successivamente in attività nel Mondiale ed in North America con le Ford GT nella classe GTE.

Ganassi è attualmente una squadra libera sul mercato dopo aver concluso la propria collaborazione con Cadillac Racing al termine del 2023. La squadra milita attualmente in NTT InydCar Series, non è da escludere un ritorno in grande stile con Ford Performance.

Il brand che ha vinto la 24h Le Mans 2016 in GTE PRO ha rivelato i propri piani per il futuro a pochi giorni dalla storica vittoria nella Rolex 24 at Daytona in GTD PRO con Fred Vervisch, Dennis Olsen e Christopher Mies. Il tridente ha portato a casa la prima gioia assoluta per la Ford Mustang GT3, presente in pista in tutto il mondo dal 2023.

Ford ed il sogno di tornare a vincere a Le Mans

Ford ha confermato il progetto LMDh al termine di una lunga presentazione in cui si è parlato di tutti gli impegni agonistici del marchio per il 2025 e non solo. Non è mancata ad esempio la parentesi F1 con la presenza di Liam Lawson accanto al team principal Christian Horner.

Non ci sono menzioni al momento sull'ipotetico programma di Ford in GTP nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ogni aggiornamento verrà dato nei prossimi mesi.

Luca Pellegrini