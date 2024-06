GTWC Europe | 24h Spa, prove libere: Mercedes ed Audi al vertice

Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48 e CSA Racing Audi #111 si dividono il primato nelle prove libere della Crowdstrike 24h Spa, evento più importante per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e per l'Intercontinental GT Challenge.

Auer e Rougier sugli scudi

Lucas Auer ed Arthur Rougier hanno fatto la differenza, rispettivamente al mattino ed al pomeriggio. Il tirolese è stato di poco più veloce al rivale, padrone della scena anche nella specifica Gold Cup.

I team hanno avuto modo nella giornata odierna di prendere ancora più confidenza con il nuovo asfalto posato in diversi punti della pista. Da Stavelot alla curva Bruxelles sono infatti diversi i segmenti completamente rifatti, una dinamica completamente differente rispetto a quanto accaduto nei test disputati a maggio in vista della maratona delle Ardenne.

CSA Racing #111 aveva già fatto la differenza nella giornata di martedì nei test privati siglando un crono inferiore rispetto alla pole siglata nel 2023 dal nostro Matteo Cairoli.

Le due sessioni odierne si sono svolte regolarmente ad eccezione di tre brevi sospensioni in mattinata. Su tutte il problema avuto da AF Corse Ferrari #52, out in curva 3 fortunatamente senza particolari problemi.

Niente Iron Dames, infortunata Sarah Bovy

La 24h di Spa 2024 non vedrà in azione la belga Sarah Bovy, protagonista di un incidente nel corso della 6h del Glen di settimana scorsa valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La padrona di casa ha perso il controllo della propria Lamborghini in uscita dalla penultima curva provocando una delle varie caution di giornata.

La protagonista del FIA World Endurance Championship ed anche dell’European Le Mans Series avrebbe dovuto guidare la Lamborghini #85 Iron Dames insieme a Michelle Gatting/Rahel Frey/Karen Gaillard.

Questa sera le importantissime qualifiche della 24h di Spa in attesa della lotta per la pole che vedremo nella giornata di domani con le migliori 20 auto classificate nella graduatoria combinata di questa sera (quattro sessioni complessive visti alcuni equipaggi con quattro piloti).

Da Spa - Luca Pellegrini