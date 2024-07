F1 | GP Gran Bretagna, qualifiche: Ferrari in versione.. gambero rosso

Un’altra prestazione deludente per la Scuderia Ferrari quella vista oggi nelle qualifiche del GP Gran Bretagna di F1. Carlos Sainz non è riuscito ad andare oltre la settima posizione mentre Charles Leclerc è addirittura undicesimo.

Ferrari versione gambero rosso

Una situazione che diventa sempre più preoccupante per la Scuderia Ferrari, che da quando ha messo in pista gli aggiornamenti non è riuscita a migliorare le sue prestazioni ed ad avvicinarsi agli avversari, ma anzi ha fatto un notevole passo indietro. Nelle qualifiche del GP Gran Bretagna, infatti, nonostante entrambi i piloti del Cavallino hanno scelto di usare la vecchia configurazione aerodinamica non hanno comunque ottenuto riscontri positivi. Carlos Sainz si è infatti qualificato in settima posizione a sette decimi dal polena George Russell, mentre Charles Leclerc è addirittura undicesimo senza riuscire ad entrare in Q3. Dopo le recenti uscite infatti gli uomini di Maranello avevano deciso di iniziare il weekend di Silverstone facendo delle prove comparative con il vecchio pacchetto ed i risultati non sono stati per niente incoraggianti.

Così si è deciso di fare un passo indietro, anche a causa del bouncing che è ritornato prepotentemente a flagellare i piloti Ferrari, ma nonostante questo i risultati non sono stati quelli sperati. Anche perché si è fatto un passo indietro abbastanza importante e che ha vanificato mesi di sviluppi che non hanno portato a nulla di concreto se non peggiorare la situazione. Eppure sembrava che qualcosa fosse cambiato dopo la vittoria di Leclerc nella sua Montecarlo, ma da Barcellona in poi tutto è andato storto. E’ infatti da li che è iniziato il vero calvario della ferrari in questa stagione, e rinunciando a mesi di sviluppo non si è fatto altro che avvantaggiare ancor di più gli avversari.

Se Red Bull è stata da sempre imprendibile, gli uomini di Maranello hanno visto prima i progressi della McLaren e successivamente della Mercedes, che proprio qui a Silverstone sembra essere rinata portando entrambi i suoi piloti in prima fila. Ferrari adesso si ritrova quarta forza dello schieramento e con la consapevolezza che sarà difficile raddrizzare il campionato a questo punto della stagione e con gli avversari che possono godere di mesi di vantaggio sullo sviluppo.

Le dichiarazioni di Leclerc

Charles Leclerc mostra tutta la sua delusione al termine delle qualifiche del GP Gran Bretagna:

“Alla fine il feeling non c’è mai stato. Ieri è stato un venerdì veramente difficile anche se abbiamo fatto le comparazioni che volevamo. Oggi abbiamo preso una decisione sul pacchetto da usare ed abbiamo optato per quello vecchio. Devo ancora recuperare il tempo perso ieri con la configurazione diversa e quando la qualifica è cosi ravvicinata, dove un decimo fa tanta differenza diventa difficile recuperare il tempo perso. Questa però non può essere una scusa, la verità è che abbiamo perso il passo già da un pò”.

Le dichiarazioni di Sainz

Deluso anche Carlos Sainz che al termine della Q3 non le manda a dire:

“Credo che abbiamo dormito nel finale della Q3, siamo usciti tardi e non siamo riusciti a fare il giro che avremmo voluto. CI siamo trovati nell’outlap con Alonso e Piastri ed è stato un disastro. Non ci siamo preparati bene e questo ci è costato almeno un paio di posizioni. Attualmente non abbiamo ne fiducia ne ritmo nella macchina, ed in questo tipo di circuiti ad alta velocità è abbastanza chiaro che non stiamo facendo bene. Mi sembra evidente che quelli davanti stanno scappando via. Quando si guarda dov’era Mercede sei gare fa e dov’è ora è chiaro che c’e qualcosa che stiamo sbagliando. Dobbiamo ritrovare la strada giusta”.

Julian D’Agata