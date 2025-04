WEC | 6 ore di Imola, le ultime su eventi e viabilità

Il FIA World Endurance Championship torna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la 6 Ore di Imola, seconda tappa del Mondiale 2025. Un appuntamento tanto atteso dai Tifosi del Cavallino Rampante e in generale dagli appassionati e che si disputerà per tutta la città emiliana con tante iniziative volte ad arricchire l’esperienza del weekend di gara. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulle attività di contorno e sulla mobilità per la 6h Imola del WEC.

Eventi e iniziative

Si comincerà già oggi, martedì 15 aprile, con la celebrazione della “Giornata Nazionale del Made In Italy” che vedrà l’esibizione dell’Orchestra Cherubini al Teatro Stignani (a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola), mentre il Centro Storico si vestirà a tema. L’iniziativa nota come “City Dressing” prevede l’allestimento di bandiere WEC su Ponte e Viale Dante, l’allestimento di totem informativi tra stazione, città e autodromo, un’installazione 3D della scritta WEC in Piazza Matteotti e l'allestimento di una show car in Piazza Caduti per la Libertà.

Il programma continuerà nella giornata di giovedì 17 aprile con la presentazione ufficiale dei piloti del FIA WEC alle 16 in Piazza Matteotti e la consegna del Trofeo Bandini 2025 (che verrà poi dato ad Oscar Piastri il 18 maggio nella settimana di gara del Gran Premio di Formula 1). Venerdì 18 aprile, poi, aprirà all’Androne del Palazzo Comunale “Gli Angeli di Imola”, la mostra promossa dal Motoclub Racing Imolese #96 e dedicata a tutti i piloti a due e quattro ruote, oltre a Senna e a Ratzenberger, che sono scomparsi correndo all’autodromo emiliano nel corso degli anni.

Credits: autodromoimola.it

Ad accompagnarli ci saranno anche un’esposizione dedicata al Team Gresini presso il Palazzo Sersanti e le opere in marmo allestite in Sala Gonfalone. Da non dimenticare le iniziative per i più giovani presso la Fan Zone: con il biglietto del FIA WEC si potrà usufruire della ruota panoramica gratuita, oltre che visitare l’Experience di Dinner in the Sky e gli stand universitari e commerciali. Sabato 19 aprile, infine, ci sarà dalle 19 la mostra “F1 BACK STAGE – Storie di uomini in corsa” a cura del Ferrari Club Imola al Teatro Stignani e dalle 20 il concerto di Guè Pequeno nella Fan Zone.

Servizi per la viabilità

Il Comune di Imola si è attivato anche per la mobilità sostenibile in città: durante il weekend di gara saranno attivate delle navette gratuite che collegheranno l’Autodromo al centro storico e all’Osservanza. Il servizio sarà attivo rispettivamente sabato 19 aprile dalle ore 10 alle ore 17 e domenica 20 aprile dalle ore 11 alle ore 16. Inoltre, saranno disponibili anche delle aree gratuite per i parcheggi delle biciclette presso l’area del lungofiume.

Per maggiori dettagli e le altre novità sui servizi di mobilità nella settimana di gara di Imola sarà possibile consultare il sito web del Comune di Imola o dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il tutto mentre la città emiliana e gli appassionati di motori si preparano ad accogliere i campioni e le vetture del Mondiale Endurance 2025 per una tappa italiana su cui si prospetta di vedere un enorme numero di tifosi presenti sugli spalti e nell’area paddock del circuito.

Andrea Mattavelli