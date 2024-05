WEC | Un privato vince contro gli ufficiali. Hertz JOTA guarda ora a Le Mans

Hertz JOTA Porsche ha segnato la storia nell'ultima 6h di Spa-Francorchamps diventando il primo team privato a siglare una vittoria overall. La squadra britannica ha festeggiato con Callum Ilott e Will Stevens, un equipaggio con due piloti non si imponeva dalla 6h di Shanghai del 2014.

Porsche vs Porsche

I due inglesi hanno fatto la differenza abbattendo la concorrenza da parte della Porsche #6 ufficiale (Porsche Penske) di André Lotterer/Laurens Vanthoor/Kevin Estre. Questi ultimi restano in ogni caso al vertice del campionato con tre podi all'attivo nelle tre sfide disputate (affermazione a Lusail, 2° posto a Imola e 2° posto a Spa).

La casa tedesca ha vinto, ma forse ha primeggiato con il prototipo ‘sbagliato'. Indubbiamente è stato storico e particolare vedere un privato superare la casa ufficiale, un fatto non molto piacevole per gli uomini di Roger Penske.

Hertz JOTA, come si capisce da inizio anno ad oggi, resta a tutti gli effetti una figura indipendente che non deve rendere conto alle unità ufficiali targate Penske Motorsport. JOTA aveva sfiorato a più riprese il successo, un obiettivo raggiunto proprio davanti alle auto titolari.

#12 Hertz JOTA Porsche a segno a Spa - Credits: Daniele Paglino

Hertz JOTA con Porsche ancora per quanto?

Porsche è il marchio con più clienti tra FIA World Endurance Championship ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Proton Competition milita in entrambe le serie, mentre JOTA effettua il FIA WEC e JDC-Miller Motorsport disputa esclusivamente la categoria americana.

Hertz JOTA, a differenza di Penske, non dispone di piloti ufficiali e di conseguenza di un supporto diretto da parte del costruttore. Non è quindi da escludere se in un futuro ci possa essere uno spostamento verso altri lidi, un eventualità da tenere in considerazione.

Oltre ad Acura resta la chance di accedere a Cadillac che con Chip Ganassi Racing terminerà il proprio rapporto al termine del 2024. General Motors vuole continuare anche nel Mondiale oltre che nell'IMSA nel 2025, una via potrebbe quindi aprirsi nei prossimi mesi.

Luca Pellegrini - Da Spa