McLaren batte Porsche a Daytona nella prima dell'IMSA MPC | A Ruota Libera

McLaren ottiene con la propria Artura GT4 la vittoria nell'opening round di Daytona dell'IMSA Michelin Pilot Challenge, protagonista della prima puntata del 2025 di ‘A Ruota Libera’. L'auto britannica batte Porsche e Ford tra le GT4, mentre in TCR festeggia Hyundai con una splendida doppietta.

McLaren beffa Porsche a Daytona

Moisey Uretsky/Michael Cooper hanno vinto l'edizione 2025 della 4h di Daytona valida per l'IMSA Michelin Pilot Challenge, secondo campionato di importanza per quanto riguarda IMSA con in azione GS (GT4) e TCR. Il binomio di Accelerating Performance ha vinto con McLaren battendo nel finale la Porsche #28 RS1 di Luca Mars/Jan Heylen.

Cooper ha fatto la differenza nei giri conclusivi attaccando Heylen per la vittoria. La McLaren e la Porsche si sono contese il successo nel ‘World Center of Racing’ dopo una lunga lotta che ha visto protagonista anche la Ford Mustang GT4 #59 KOHR MOTORSPORTS di Billy Johnson.

L'americano, in azione insieme a Robert Michaelian, ha dovuto inchinarsi alla Porsche e successivamente alla McLaren, abile nei 20 minuti conclusivi a passare dalla terza alla prima piazza. L'Artura GT4 torna a festeggiare in North America nel catino che sorge nello Stato della Florida, pista storicamente favorevole all'auto britannica.

Jenson Altzman/Sam Paley (McCumbee McAleer Racing with Aerosport Ford #13) e Thomas Collingwood /Andy Lally/Spencer Pumpelly (BGB MOTORSPORTS Porsche #38) concludono nell’ordine la Top5 di una prova segnata nella prima parte da significativa serie di bandiere gialle.

1-2 Hyundai in TCR

Solo 67 millesimi hanno sperato Mark Wilkins da Denis Dupont sulla linea del traguardo in classe TCR a Daytona. Il canadese ha perso la volata contro il belga, le due Hyundai Elantra N del Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian hanno letteralmente dominato la scena confermandosi come assolute favorite per il successo finale.

Denis Dupont /Preston Brown e Mark Wilkins /Bryson Morris hanno quindi concluso in prima e seconda piazza precedendo sotto la bandiera a scacchi Celso Neto/Ryan Eversley (Precision Racing LA Audi #7).

IMSA Michelin Pilot Challenge 2025 - Credits: Michelin Racing USA

Nelle prossime settimane…

Piccola pausa per ‘A Ruota Libera’, ma non per il mondo delle ruote coperte. Settimana prossima l'appuntamento è infatti da non perdere con la 12h di Bathurst valida per l'Intercontinental GT Challenge, evento che precederà in ordine cronologico le quattro gare tra Dubai ed Abu Dhabi che completeranno l'Asian Le Mans Series 2024/25.

Luca Pellegrini