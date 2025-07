WorldSBK | Balaton Park: il weekend quasi-perfetto di Sam Lowes

Il weekend di Balaton Park sarà uno da ricordare per Sam Lowes nella sua carriera nel WorldSBK: il pilota inglese ha infatti portato a casa il suo primo podio in una gara che non fosse una Superpole Race con il terzo posto in Gara 2.

Caduta in Gara 1 dopo un venerdì quasi sempre al comando

Il nuovo circuito di Balaton Park è stato decisamente promosso dal mondiale delle derivate di serie, che in occasione del round di Ungheria ha potuto provare per la prima volta questo tracciato e testarne le prestazioni. Chi tra i piloti della griglia ha decisamente apprezzato la nuova aggiunta del calendario è stato Sam Lowes, che nel corso di tutto il weekend ha dimostrato di essere particolarmente a suo agio tra le curve di Balaton e di riuscire a interpretare al meglio la pista. Fin dai primi momenti del fine settimana, infatti, il pilota del team Elf Marc VDS ha occupato stabilmente le prime posizioni della classifica dei diversi turni di prove, conquistando il primo posto alla fine della sessione di Prove Libere 2, firmando il suo miglior giro con un tempo di 1:39.528, mentre nel turno della mattina era arrivato secondo alle spalle di Razgatlıoğlu.

Dopo essersi preso la testa anche delle Prove Libere 3, il sabato mattina in Ungheria sembrava presagire un grande risultato in arrivo sia per il numero #14 che per il team: anche al termine della Superpole, infatti, Lowes è riuscito a mettere le mani sulla seconda posizione in griglia girando in 1:38.834 e arrivando ad avere davanti a sé ancora una volta solamente Razgatlıoğlu, che su questo tracciato è sembrato essere intoccabile per tutta la durata del weekend. Il sogno del podio in Gara 1 è però svanito ad appena sette giri dall’inizio della corsa, quando l’inglese si è imbattuto in un problema meccanico sulla sua moto, che ha causato la sua caduta. Occasione ghiotta svanita in un secondo, dato che Lowes stava correndo per la seconda posizione sul podio: “È stato un modo molto deludente di concludere Gara 1” ha commentato il pilota, “dopo un ottimo inizio oggi in Superpole e un buon ritmo per tutto il weekend. Io e la squadra abbiamo analizzato i dati per cercare di capire cosa fosse successo nell'incidente, perché onestamente non ne conoscevo la causa, fino a quel momento le mie sensazioni erano state davvero buone. Abbiamo scoperto che la causa era un problema tecnico, il che purtroppo significa zero punti oggi. Torneremo domani e speriamo in una giornata più positiva.”

Credits: Sam Lowes su Instagram

Doppio podio la domenica e primo podio nella gara “lunga”

La tendenza è stata poi invertita nel corso della giornata di domenica, che già a partire dalla Superpole Race è sembrata essere molto più promettente rispetto alla delusione del sabato. Sam Lowes ha in qualche modo conquistato il podio che ha perso nel corso di Gara 1, arrivando in seconda posizione al termine della Gara “corta” e guadagnandosi un'ottima piazzola di partenza in vista di Gara 2.

La giornata non ha fatto che andare per il meglio con l'arrivo del pomeriggio, dato che grazie ad una partenza più che buona e nonostante un danno alla parte anteriore della carena, il pilota numero #14 è stato capace di tenere salda una posizione sul podio. Al traguardo infatti l'inglese ci è arrivato al terzo posto, essendo stato superato nel mezzo della corsa da Nicolò Bulega, molto più veloce di lui in sella alla Ducati del team Aruba.it. Ottimo risultato, che marca il primo podio di Sam Lowes al termine di una gara “ordinaria”, dato che fino a quel momento il pilota era sempre e solo arrivato a podio nel corso delle Superpole Race. “Dopo la delusione di ieri è stato bello fare una bella gara stamattina,” così Lowes ha esordito al termine della corsa, “lasciando perdere le condizioni, mentre in Gara 2 era completamente asciutto. È stata la mia prima volta in Ungheria, non c’ero mai stato, e sono molto contento della mia performance questo weekend. Toprak e Bulega erano più veloci di me senza dubbio e sono convinto che se avessi concluso la gara sabato avrei avuto più confidenza per provarci di più oggi.”

Valentina Bossi

