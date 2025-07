WorldSBK | Balaton Park, Gara 2: tripletta Razgatlıoğlu, Bulega rimonta

A Balaton Park, Toprak Razgatlıoğlu trionfa in Gara 2 del WorldSBK e fa tripletta sul tracciato ungherese. Nicolò Bulega rimonta dalla decima posizione e conquista il secondo posto, ancora sul podio Sam Lowes. Alvaro Bautista cade nei primi giri.

Toprak Razgatlıoğlu non ha rivali in Ungheria

Toprak Razgatlıoğlu non ha avuto rivali a Balaton Park e ha conquistato anche Gara 2. Il campione turco ha preso la testa della corsa dopo poche curve e ha condotto una gara in solitaria. Razgatlıoğlu si è imposto sui suoi avversari che non sono riusciti a tenere il suo ritmo. Il turco di BMW ha conquistato così la sua settantaduesima vittoria in carriera, allungando su Nicolò Bulega nella classifica mondiale. Il pilota italiano è stato protagonista di un'ottima rimonta. Partito dalla decima posizione, si è da subito riportato nelle posizioni di testa e ha chiuso in seconda posizione, limitando i danni in un weekend dominato dal suo avversario.

Medaglia di bronzo per Sam Lowes. Il pilota ELF Marc VDS ha dovuto fare i conti con un problema sulla sua moto: nei primi giri infatti si è notato che la carena della sua Ducati era danneggiata. Questo problema non sembra però aver dato problemi al britannico che ha conquistato un altro podio. Quarto posto per Danilo Petrucci che si è rifatto dopo le difficoltà nella Superpole Race. Ancora una buona gara per Andrea Locatelli che ha chiuso in quinta posizione.

Bassani 8°, Bautista out

Sesta posizione per Alex Lowes, seguito da Xavi Vierge. Un'altra presenza nella Top10 per Axel Bassani che ha chiuso in ottava posizione davanti a Dominique Aegerter. Ha completato la Top10 Yari Montella. Grandi difficoltà per Jonathan Rea. Il britannico non è mai riuscito a trovare il ritmo e ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione.

Gara da dimenticare per Alvaro Bautista. Il pilota spagnolo è caduto nei primi giri della gara, un grande peccato per Bautista che aveva dimostrato di avere il passo per poter lottare per il podio. Gara difficile anche per Ryan Vickers. Il pilota britannico è stato penalizzato con un long lap penalty per aver tagliato la pista, ma nello scontare la penalità ha perso il controllo della sua moto, perdendo tempo e contatto con il gruppo di testa. Nel corso del penultimo giro poi Vickers è caduto, ponendo fine alla sua gara.

WorldSBK | Balaton Park: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Giulia Pea