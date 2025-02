On the road | Fiat Grande Panda: crossover nell'aspetto, grande nelle ambizioni

La Grande Panda è un crossover compatto, nato dalle sinergie interne al gruppo Stellantis, classificandola così un’italiana d’Europa. E' lunga 3,99 metri, larga 1,76 e alta 1,57, dall’aspetto originale e dai forti richiami alla Panda prima serie degli anni 80’. Il modello andrà ad affiancare la Panda già presente sul mercato, offrendo così una scelta più ampia in termini di compatte della Casa torinese, condividendo con quest’ultima soltanto il nome.

I due modelli, dunque, si posizionano in mercati differenti, anche sé il paragone è d’obbligo, infatti tra l’una e l’altra ci sono quasi 30 cm di differenza in termini di lunghezza. Altro balzo all’occhio è dato dall’unica motorizzazione con cui è proposta la più piccola delle due, infatti i dirigenti FIAT hanno preferito proporre la citycar con un’unica motorizzazione mild hybrid da 70 cavalli abbinato ad un cambio manuale a 5 marce, ritenendo questa scelta valida per tutte le esigenze.

Design e interni



Gli interni inediti, dove si respira tecnologia e ariosità

Gli interni, moderni e dalle linee gradevoli, presentano dettagli sfiziosi come lo schermo multimediale che richiama le forme del lingotto. Il sistema di infotainment è di 10,25”, mentre quello del quadro strumenti è di 10”, dimensioni che permettono una buona visuale e allo stesso tempo di tenere tutte le informazioni principali sotto controllo. Inedito anche l’utilizzo del materiale ricavato dal bambù per il rivestimento di alcune parti della plancia. L’abitacolo è arioso e può ospitare sino a 5 persone. Il baule di 412 litri, per la mild, 361 per la full eletric, è regolare nelle forme e ben sfruttabile. I richiami alla prima serie passano anche attraverso alcuni easter egg, come una panda in miniatura e la parola CIAO nel lunotto posteriore, segno del fatto che il marketing nostalgico è ormai consolidato nel mondo dell’automotive.

Motorizzazioni e Allestimenti



Forte è il richiamo nei confronti dell'ecologia, a partire dallo stile di comunicazione e dal marketing

Le motorizzazioni sono tutte rivolte con un occhio di riguardo all’ecologia, a partire dal 1.2 litri da 100 cavalli mild hybrid sino ad arrivare ad una full electric da 113 cavalli e un’autonomia di 320 km dichiarati. Il cambio abbinato al mild hybrid riguarda un doppia frizione eDCT a sei rapporti. Gli allestimenti partono dalla base, ovvero la POP con prezzi a partire da 18.900 euro, l’intermedia ICON in vendita a 20.400 euro e il top di gamma rappresentato dalla PRIMA a 22.900 euro. Per le elettriche troviamo la RED a 24.900 euro e la PRIMA a 27.900 euro. La Fiat Grande Panda è già ordinabile e l’arrivo nelle concessionarie è previsto per marzo 2025.

Lucio Urgu