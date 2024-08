NASCAR | Daytona: Burton vince e strappa un pass per i Playoffs tra i 'cappottamenti'

Harrison Burton ha vinto la Coke Zero Sugar 400, tradizionale appuntamento estivo in quel di Daytona per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. L'americano passa per la prima volta nella storia ai Playoffs imponendosi in volata su Kyle Busch, una battaglia oltremodo interessante dopo un'intenso Overtime.

Due ‘Big one’ precedono l'Overtime finale

Josh Berry (eero Ford #4) e Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) hanno vinto Stage 1 e Stage 2 in Florida, una prima parte interlocutoria in attesa dei 50 giri finali in cui non sono mancate le battaglie e soprattutto gli incidenti.

Il primo significativo big one è arrivato a meno di 10 giri dalla fine con una spinta in curva 1-2 da parte di Austin Cindric (Menards/Tarkett Ford #2) nei confronti dell'autore della pole Michael McDowell (Long John Silver's Ford #34). L'ex vincitore della Daytona 500, dopo essersi toccato con Logano, è quasi decollato in mezzo alla curva innescando un incidente a catena che ha limitato molti protagonisti tra cui Alex Bowman (Ally Chevrolet #48), Bubba Wallace (Columbia Sportswear Company Toyota), Chris Buescher (Fifth Third Bank Ford #17) e molti altri.

Una volta ripartiti, dopo una red flag, Austin Cindric (Menards/Tarkett Ford #2) è stato protagonista anche del ‘decollo' della Ford Mustang #4 Stewart-Haas Racing di Josh Berry in corrispondenza della ‘Le Mans Chicane’ utilizzata per la Rolex 24.

Il due volte campione della NASCAR Xfinity Series, in lotta per il primato contro William Byron (Liberty University Chevrolet #24) e Kyle Busch (Cheddar's Scratch Kitchen Chevrolet #8), ha perso il controllo della propria Mustang dopo un contatto, una reazione improvvisa che ha danneggiato Berry. Il #4 si è cappottato seguendo quanto fatto da Corey LaJoie settimana scorsa in Michigan prima di finire violentemente contro le barriere di protezione. Non ci sono state conseguenze per lo statunitense che ha impattato contro il muro rimando capovolto.

Harrison vince all'Overtime

Una spinta perfetta prima di curva 3-4 da parte di Parker Retzlaff (Funkaway Chevrolet #62) ha permesso ad Harrison Burton (DEX Imaging Ford #21) di sorprendere Kyle Busch prima della linea del traguardo. Il 23enne nativo dello Stato del North Carolina si è imposto con merito per la prima volta in carriera al termine di una serata magica per il Wood Brothers Racing.

La nota squadra della Cup Series ha festeggiato la 100ma affermazione nella categoria, la prima dopo quella di Ryan Blaney firmata a Pocono nella primavera del 2017.

Busch, ancora senza affermazioni nel 2024 ed automaticamente out dai Playoffs, è arrivato secondo precedendo Christopher Bell (Interstate Batteries Toyota #20), Cody Ware (Jacob Construction/Parts Plus Ford #15), Ty Gibbs (REAGAN The Movie Toyota #54) ed il già citato Bubba Wallace.

Settimana prossima la Southern 500, ultima chance per tutti per accedere ai Playoffs nell'impegnativa location di Darlington.

Luca Pellegrini