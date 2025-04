GTWC Europe | Mercedes e BMW pronte per un nuovo duello. Si parte a Brands Hatch

Scatta da Brands Hatch questo fine settimana una nuova edizione del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a poche settimane dal debutto dell’Endurance Cup in Francia con la 1000km del Paul Ricard. Tante le novità alla vigilia della stagione agonistica che come accaduto negli ultimi anni si articolerà in cinque round.

Non cambia il regolamento con due qualifiche e due distinte corse nel week-end da sessanta minuti con cambio pilota obbligatorio. Valencia torna protagonista con un evento al posto di Barcellona che accoglierà l’epilogo dell’Endurance Cup a discapito di Jeddah.

Oltre a Magny-Cours e Zandvoort la serie tornerà in estate in quel di Misano Adriatico a poche settimane dalla 24h di Spa. Niente da fare, invece, per Hockenheim che nelle ultime stagioni ha accolto almeno un round del noto campionato SRO riservato alle GT3.

GTWC Europe: Mercedes ci riprova, BMW all’attacco. Attenzione a Ferrari!

Mercedes ha vinto il titolo 2024 Sprint Cup prima di ottenere anche la corona Overall nel GTWC Europe con Lucas Auer e Maro Engel. Il tirolese ed il tedesco tornano regolarmente in azione con la Mercedes AMG GT3 EVO Team MANN-Filter #48 gestita da Winward Racing.

La coppia ha lottato alla grande nell’ultimo anno contro la BMW M4 GT3 #32 WRT. La compagine belga tornerà regolarmente della partita con la versione EVO della propria vettura e con un equipaggio rinnovato rispetto al 2024. Non ci sarà infatti Dries Vanthoor accanto al tre volte campione Charles Weerts che per la prima volta dovrà alternarsi al volante con Kelvin van der Linde.

Finalmente anche Ferrari avrà due 296 GT3 in pista a tempo pieno anche in Sprint Cup oltre al confermatissimo programma in Endurance Cup. Sulla #51 ritroveremo Alessio Rovera insieme a Vincent Abril, mentre la gemella #50 accoglierà Thomas Neubauer oltre a Arthur Leclerc.

Le Rosse citate si uniscono alla Ferrari #14 Emil Frey Racing con Ben Green/Konsta Lappalainen. L’equipaggio ha già corso insieme nella passata stagione ottenendo una vittoria in occasione della race-1 di Hockenheim.

Tanti equipaggi interessanti nel GTWC Europe 2025

Per l’Italia avremo anche due Lamborghini Huracan GT3 EVO2 da tenere in considerazione: la #63 GRT-Grasser Racing Team di Jordan Pepper/Luca Engstler e la #78 Barwell Motorsport di Hugo Cook/Sandy Mitchell. Debutto in PRO nel GTWC Europe Sprint Cup per la compagine inglese che l’anno scorso ha letteralmente dominato il British GT Championship.

Assente quest’anno l’auto PRO per Comtoyou Racing, per Aston Martin ritroveremo in ogni caso una Vantage AMR GT3 EVO con i colori di Walkenhorst Motorsport. Il portoghese Henrique Chaves dividere l’abitacolo con Mateo Villagómez, rookie in GT3 dopo un anno nel GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club.

Nuova stagione dopo la vittoria nella race-2 di Barcellona dello scorso anno per la Porsche 992 GT3-R #96 Rutronik Racing con Sven Muller/Patric Niederhauser. Il binomio composto da Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe, invece, guiderà ancora una volta la McLaren 720S GT3 EVO #59 targata Garage 59.

Anche in Sprint come nell’Endurance Cup è da citare anche la Ford Mustang GT3 #64 di Haupt Racing Team. Prima volta per il marchio americano a tempo pieno, in azione con la coppia composta da Jusuf Owega/Romain Andriolo

Gold e Silver Cup regolarmente in pista. Da Zandvoort la Bronze Cup

In azione tra i saliscendi della nota pista inglese si daranno battaglia come sempre anche i piloti della Gold e della Silver Cup. Nel primo caso l’auto da battere è l’Audi R8 LMS GT3 EVO II #26 Sainteloc Racing di Paul Evrard/Gilles Magnus, campioni in carica Overall lo scorso anno in classe. Mancano all’appello, invece, Luca Engstler/Max Hofer, abili ad imporsi in Sprint Cup con la propria Lamborghini targata Liqui Moly Team Engstler by OneGroup.

Anche in Silver Cup manca all’appello il campione 2024 Calan Williams. WRT ha infatti cambiato la propria line-up e per il 2025 farà affidamento sulla coppia composta da Gustav Bergström/Gilles Stadsbader. Conferma, invece, per i campioni overall César Gazeau/Aurelian Panis, nuovamente in azione con la Mercedes AMG GT3 EVO #10 Boutsen VDS.

Tante le auto da tenere sotto osservazione in Silver oltre alla Ferrari 296 GT3 Emil Frey Racing di Chris Lulham/Thierry Vermeulen. Menzione speciale infatti per Matisse Lismont/Jesse Salmenautio, coppia attesa al debutto nella Sprint Cup con la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #24 Steller Motorsport.

A Brands Hatch come sempre le due corse sono indette nella giornata di domenica, mentre le qualifiche si terranno sabato. Ricordiamo che per motivi di spazio non sono ammesse le auto che competono nella Bronze Cup, presenti nei restanti round a partire da Zandvoort.

Luca Pellegrini