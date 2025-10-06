NASCAR | Van Gisbergen conquista anche il Roval, Chastain eliminato dai Playoffs

Shane van Gisbergen ha vinto di forza la prova al Charlotte Roval della NASCAR Cup Series. Il neozelandese ha colto la quinta affermazione in stagione dopo una bella battaglia contro Kyle Larson e Christopher Bell.

Il neozelandese si porta a meno un successo al record di sei acuti consecutivi su road course di Jeff Gordon. Il #88 di Trackhouse Racing Chevrolet ha saputo eguagliare anche il primato di Bobby Allison del 1982 riuscendo a chiudere due eventi nella singola stagione con un margine di oltre 15 secondi dal resto dei rivali.

Larson ci prova, ma non basta…

SVG ha preso il largo nel finale riuscendo a gestire alla perfezione le gomme. La sosta ritardata rispetto al resto dei rivali è stata cruciale, Kyle Larson ha tentato invano di gestire il ritorno del ‘Kiwi’.

Il californiano di Hendrick Motorsports Chevrolet #5 ha lottato per un giro contro l'ex vincitore della Bathurst 1000 prima di arrendersi. Van Gisbergen ha quindi allungato verso la vittoria, la prima all'interno del Charlotte Motor Speedway.

Secondo posto per Larson che già dopo la Stage 1 ha avuto la conferma del matematico accesso al Round of 8 dei NASCAR Playoffs. La Stage 2 ha invece regalato il pass a Christopher Bell (DEWALT Toyota #20), terzo sotto la bandiera a scacchi.

Chris Buescher (Fifth Third Bank Ford #17), Michael McDowell (Delaware Life/FIG Chevrolet #71), Ryan Preece (Kroger/Totino's Ultimate Ford #60), Daniel Suarez (Choice Privileges Chevrolet #99) e Chase Elliott (UniFirst Chevrolet #9) hanno completato nell'ordine l'Elimination Race di Charlotte.

NASCAR: out Chastain, Logano resta in lotta

Joey Logano è riuscito ad eliminare Ross Chastain dalla lotta al titolo. Il campione in carica di casa Penske ha cambiato strategia a 15 giri dalla fine montando un nuovo set di gomme nuove, una mossa che si è rivelata vincente.

Il #22 di Ford Racing ha saputo recuperare terreno e nell'ultimo giro ha scavalcato la Chevrolet Camaro #1 Trackhouse Racing di Ross Chastain. Il nativo di Alva (Florida) ha provato in ogni modo ad accedere al Round of 8, una missione non riuscita.

La Chevy #1 ha pagato a caro prezzo una penalità nel finale per speeding in pit lane, un errore potenzialmente decisivo nell'economia dell'evento.

Out dai Playoffs anche Austin Cindric (Penske Ford #2), vittima di un contatto nell'ultima chicane con la Chevrolet #77 di Carson Hocevar. Eliminate infine anche le due Toyota Camry di 23XI Racing: la #23 di Bubba Wallace e la #45 di Tyler Reddick.

Settimana prossima a Las Vegas l'inizio del Round of 8.

Luca Pellegrini