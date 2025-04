IMSA | Porsche conquista anche Long Beach

Nick Tandy e Felipe Nasr si confermano imbattuti nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship dopo il GP di Long Beach, terza tappa della stagione 2025. Il britannico ed il brasiliano svettano per la terza volta consecutiva in California con la Porsche #7 Penske Motorsport davanti ai compagni di squadra Mathieu Jaminet/Matt Campbell ed alla BMW #24 di Phillip Eng/Dries Vanthoor.

Porsche x3 a Long Beach

Il dominio è stato nuovamente impressionante per Porsche Penske Motorsport che come a Sebring non ha lasciato scampo ai rivali nel finale. La Porsche #7 e la 963 ufficiale #6 hanno condotto le danze con margine sui rivali che nuovamente hanno dovuto accontentarsi della bagarre per il terzo gradino del podio.

La corsa tra i muretti di Long Beach si è decisa a 1h e 20 dalla fine in occasione della prima ed unica sosta ai box. Tutto il gruppo si è fermato in pit road per effettuare il cambio pilota in regime di Safety Car dopo un contatto contro le barriera da parte della Chevrolet Corvette Z06 GT3 #12 AWA.

BMW M Team RLL, in pole con Dries Vanthoor davanti a Sheldon van der Linde, ha ceduto in pit road il primato a Porsche. L'auto #24 del belga si è inchinata alle due LMDh rivali ai box, mentre la M Hybrid V8 #25 del sudafricano ha aspettato un giro per rientrare ai box insieme all'Acura ARX-06 #60 Meyer Shank Racing.

Una nuova caution, entrata per un contatto tra JDC Miller-Motorsport Porsche 963 #85 ed Heart of Racing Aston Martin GT3 #27 non ha modificato le carte in tavola, Porsche ha colto con merito la terza gioia consecutiva in GTP in questo 2025.

Nasr/Tandy hanno battuto Jaminet/Campbell e la BMW #24 di Phillip Eng/Dries Vanthoor. Cadillac, invece, ha saputo ottenere la quarta piazza con la riconoscibile vettura #31 Whelen Engineering, la V-Series.R di Jack Aitken/Earl Bamber si è imposta su BMW #25, WTR Cadillac #10, WTR Cadillac #31 e THOR Aston Martin #23.

Credits: Porsche Motorsport

Rexy vince in GTD

Dopo il successo in GTD PRO a Sebring arriva a Long Beach la vittoria al ritorno in GTD per la Porsche 992 GT3-R #177 AO Racing meglio conosciuta come ‘Rexy’.

Jonny Edgar, rookie assoluto della serie e Laurens Vanthoor non hanno lasciato scampo ai rivali, la sosta in regime di green flag dopo meno di 1h d'azione ha definito la classifica finale del terzo atto dell'IMSA WTSC.

Parker Thompson/Jack Hawksworth #12 e Aaron Telitz/Frankie Montecalvo #89 hanno chiuso nell'ordine con Vasser Sullivan Lexus, mentre si è classificata in quarta piazza la Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing che nel finale ha avuto la meglio nei confronti della BMW M4 GT3 EVO #96 Turner Motorsport.

Prossimo round dell'IMSA WTSC a Laguna Seca con il ritorno delle GTD PRO accanto a GTD e GTP.

Luca Pellegrini