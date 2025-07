FIA F2 | Silverstone: Martins conquista la pole al fotofinish, Dunne e Crawford completano la top-3

Victor Martins si conferma tra i protagonisti assoluti del weekend di Silverstone. Il pilota francese di ART Grand Prix ha conquistato la pole position del round britannico di Formula 2, facendo valere il suo potenziale già emerso nelle prove libere con un giro perfetto in 1:39.731.

Martins ha avuto la meglio su un agguerrito Alexander Dunne, in forza al team Rodin Motorsport, che si è fermato a soli 65 millesimi dal miglior tempo. Terzo tempo per Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), autore a sua volta di un’ottima qualifica in una sessione estremamente tirata.

Qualifiche tiratissime a Silverstone: lotta sul filo dei millesimi

A dare il primo scossone alla classifica è stato Sebastián Montoya (PREMA Racing), autore del miglior tempo iniziale in 1:41.225. A seguire è toccato a Luke Browning e Richard Verschoor migliorare il riferimento, con quest’ultimo che ha fermato il cronometro in 1:40.777 prima di essere battuto da Martins, salito al comando grazie a un 1:40.710.

Dopo un’interruzione con bandiera rossa causata da un testacoda di Amaury Cordeel (Rodin), è stato proprio Alexander Dunne a rilanciare la sfida per la pole, issandosi momentaneamente al terzo posto con un tempo a meno di un decimo da Martins.

Negli ultimi minuti, con tutti i piloti su gomme Soft nuove, i tempi si sono abbassati rapidamente: Crawford è salito in vetta con 1:39.971, ma il suo tempo è stato subito battuto sia da Martins che da Dunne, con il francese capace di strappare la prima posizione con un fantastico 1:39.731.

Top 10 e griglia invertita: Fornaroli in pole nella Sprint

Alle spalle del terzetto di testa si sono piazzati Roman Stanek (quarto) e Sebastián Montoya, che ha chiuso la top-5. Joshua Duerksen ha portato in alto l’AIX Racing con il sesto crono, precedendo Verschoor, Dino Beganovic, Kush Maini e Leonardo Fornaroli.

Proprio Fornaroli, decimo classificato, scatterà dalla pole position nella Sprint Race F2 di sabato, grazie alla griglia invertita che prenderà il via alle ore 13:15 locali (14:15 italiane).

Marco Privitera