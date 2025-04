McLaren e Mercedes in vetta nella prima del GT Open 2025 | A Ruota Libera

Greystone GT e Team Motopark festeggiano con McLaren e Mercedes nella prima tappa dell'International GT Open a Portimao, protagonista dell'ottava puntata di ‘A Ruota Libera’. Tante le battaglie in quel di Portimao, opening round della 20ma edizione della serie targata GT Sport.

Credits: GT Open

Cairoli star nella race-2, McLaren vince di forza race-1

Matteo Cairoli è stata la star nella race-2 di Portimao dedicata all'international GT Open. Il comasco, una volta ereditato il volante da Levente Révész, si è lanciato all'inseguimento dei rivali al volante della competitiva Mercedes AMG GT3 EVO #11 Team Motopark.

L'italiano ha passato gli avversari senza particolari problemi regalando alla squadra tedesca la prima gioia nel campionato da due anni a questa parte. L'ex vincitore della 24h del Nurburgring ed il rookie magiaro hanno preceduto all'arrivo Zac Meakin/Michael Porter (Optimum Motorsport McLaren #4) e Tom Emson/Tom Lebbon (Elite Motorsport with Entire Race Engineering Ferrari #17).

Cairoli/ Révész hanno ottenuto il primato in campionato con 3p di margine nei confronti di James Kell/Dean Macdonald (Greystone GT McLaren #33). I britannici si sono imposti al sabato nella race-1, la coppia ha poi concluso la seconda sfida al sesto posto.

Credits: GT Open

I vincitori della Monza 500 dello scorso ottobre hanno controllato il finale di race-1 battendo Christopher Haase/Simon Reicher (Eastalent Racing Audi #1) e Anthony Bartone/Fabian Schiller (GetSpeed Mercedes #9).

In PRO Am, Valentin Pierburg / Dominik Baumann (SPS Automotive Performance Mercedes #20) hanno festeggiato al sabato, mentre la seconda corsa ha premiato la Porsche 992 GT3-R #31 Car Collection Motosport. Hash ha condotto le danze fino all'arrivo sfruttando alla perfezione la pole ottenuta di classe ed overall ottenuta da Alex Fontana.

Prossima tappa a Spa-Francorchamps a metà maggio. Sarà una corsa di 500km, week-end atipico quindi senza due distinte sfide da 70 e 60 minuti.

GTWC America: Random Vandals vince, ma sbaglia anche

Fine settimana a due facce al Circuit of The Americas per Random Vandals Racing in occasione del secondo round del GT World Challenge America Powered by AWS. La compagine legata a BMW ha infatti vinto dal fondo dello schieramento race-1 prima di alzare Vbandiera bianca la domenica in seguito ad un incidente tra l'auto #51 e la #99.

Le due BMW M4 GT3 EVO si sono autoeliminate dalla contesa per la vittoria, Connor De Phillippi stava tentando di risalire dall'ultimo posto passando più auto possibili in poco tempo. Il californiano è però stato tradito dall'attacco in curva 10 all'Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 #24 Heart of Racing, lo statunitense è infatti finito lungo colpendo l'incolpevole auto gemella #51 di Varun Choksey.

Credits. GTWC America

Kenton Koch e Connor De Phillippi hanno vinto in ogni caso al sabato precedendo nella classifica overall e PRO la Mercedes AMG GT3 EVO #34 JMF Motorsports di Mikael Grenier/Michai Stephens. La coppia ha dovuto inchinarsi alla BMW #99, una sanzione di 1.7 secondi per una sosta troppo veloce è stata determinante nell'economia della sfida.

La Mercedes #34 ha dominato la classe PRO nella giornata di domenica approfittando del ritiro delle due BMW M4 GT3 EVO Random Vandals Racing. Stephens/Grenier non sono però riusciti ad imporsi nella graduatoria overall, il trionfo assoluto ed in classe PRO Am è infatti andato alla Mercedes AMG GT3 EVO #91 Regulator Racing di Jeff Burton/Philip Ellis.

Semplice la vittoria della coppia #91 grazie ad una Safety Car chiamata dalla direzione gara proprio in corrispondenza dei pit stop. La Mercedes ha ottenuto il secondo acuto del 2025, mentre in race-1 la vittoria è andata alla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #11 DXDT Racing di Matt Bell/Blake McDonald.

A metà maggio il week-end di Sebring del GTWC America, settimana prossima torneranno in azione il GTWC Europe ed il GTWC Australia rispettivamente da Brands Hatch (Regno Unito) e Sydney (Australia).

BTCC: Sutton regala spettacolo nell'opening di Donington Park

Ash Sutton vince due delle tre gare di Donington Park valide come opening round del Kwik Fit British Touring Car Championship 2025. Il quattro volte campione di NAPA Racing UK Ford ha dovuto inchinarsi in race-3 a Hyundai, padrona della scena con Tom Chilton e Tom Ingram.

Il fratello dell'ex pilota F1 Max ha dominato la ‘reverse grid race’ precedendo l'ex vincitore della serie Ingram. Le due unità Team Vertu hanno tenuto a bada Sutton, in rimonta dalla sesta piazza sullo schieramento.

L'ex #1 del noto campionato britannico riservato alle vetture turismo si è imposto di forza in race-1 e 2, in entrambi i casi sempre davanti a Ingram. La prima prova è stata conquistata alla prima curva nel giro iniziale con un deciso attacco al teammate Dan Cammish, il britannico si è ripetuto poche ore dopo gestendo ogni assalto della Hyundai i30 #80.

In race-2 in terza piazza si è collocato Cammish, out dalla contesa nella prima prova in seguito ad una foratura. L'ultimo gradino del podio è quindi passato a Daniel Rowbottom (NAPA Racing UK Ford), abile ad avere la meglio nei confronti del campione in carica Jack Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW).

Prossimo round nel secondo week-end di maggio a Brands Hatch Indy.

Nella prossima puntata…

Spazio alla Michelin Le Mans Cup da Le Castellet oltre alla Porsche Carrera Cup Italia da Misano Adriatico. Menzione anche per il GTWC Australia (Sydney) e Super GT (Fuji).

Luca Pellegrini