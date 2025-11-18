F1 | GP Las Vegas: info e orari del weekend nella Sin City

Il triple header finale della stagione 2025 F1 inizia dalla Sin City; nel weekend sarà infatti di scena il Gran Premio di Las Vegas. Un appuntamento decisivo, quello del Nevada, con Lando Norris che potrebbe dare la sferzata decisiva per la conquista del suo primo storico titolo Mondiale.

Gli eventi delle passate stagioni a Vegas avevano fatto parlare tanto, soprattutto per il contorno, come dire, molto “americano”. Il Circus aveva già fatto tappa nella Città del Peccato nel 1981 e 1982, per due gare su un circuito ricavato all’interno del parcheggio del Caesar’s Palace. Non una scelta particolarmente esaltante da parte degli organizzatori, e, infatti, l’evento venne cancellato dopo appena due anni, nonostante un contratto valido fino al 2024.

In tempi più recenti, era stata la IndyCar a portare le monoposto in gara a Las Vegas, prima sull’ovale (dove nel 2011 perse la vita Dan Wheldon) e in seguito su un cittadino che ebbe poca fortuna, con alcuni tratti che ricalcavano quelli che percorreranno i piloti di F.1 il prossimo weekend. Nel 2023, la giornata del venerdì venne in pratica stravolta dall’incidente occorso a Carlos Sainz, che divelse un tombino non correttamente sigillato dopo pochi minuti dall’inizio della prima sessione di prove libere.

Tra i tanti aspetti, uno sarà da tenere in particolare considerazione, anche se nella passata stagione non aveva destato particolari problemi nonostante le preoccupazioni della vigilia. È legato all’orario di svolgimento della gara, che sarà disputata alle 22 locali, sotto le luci dei riflettori che renderanno il tutto ancora più spettacolare. C’è però un piccolo particolare: le temperature, secondo le previsioni, si aggireranno intorno ai 5-8°C, al limite per la sicurezza degli pneumatici. Anche questa sarà una sfida per piloti e team, che dovranno trovare il modo di far lavorare le gomme in condizioni quasi estreme e… invernali a tutti gli effetti.

Il tracciato

Il layout del tracciato di Las Vegas

Il rettilineo di partenza del circuito di Las Vegas è il più breve di tutto il tracciato, e porta direttamente alla staccata di curva 1, situata in corrispondenza degli Harbor Island Apartements, da percorrere in quarta marcia a 130 Km/h. A seguire, la destrorsa di Rochelle Avenue Intersection immette sul lungo rettifilo di Koval Lane, prima zona DRS della pista.

Staccata importante ai 100 metri per affrontare la secca curva a destra a 90° in corrispondenza del Caesar’s Forum. In seguito, si entra nel settore forse più spettacolare, quello che in pratica circumnaviga The MSG Sphere, avveniristica struttura per concerti che negli ultimi anni ha visto residency di gruppi e star da tutto il mondo, dagli U2 a Kenny Chesney. I muretti corrono veloci ai lati dei piloti, che si ritroveranno in un’ambientazione molto simile in certi passaggi a quella di Singapore, anche se molto più veloce in diversi passaggi.

Dopo lo Sphere, si entra in Sands Avenue costeggiando il Venetian e affrontando una velocissima “esse” prima della staccata che immette nella sinistrorsa curva di Fashion Show Mall. A seguire, la chicca del tracciato: il lunghissimo rettilineo del Las Vegas Boulevard, circondato da alcuni degli hotel più famosi della città come il Caesar’s Palace, il Bellagio e il Flamingo.

Passata anche la seconda zona DRS, l’ultima violenta staccata, situata nei pressi del Planet Hollywood, anticipa una variante molto pericolosa, ancora una volta con le barriere a un centimetro dai cordoli. Ultima accelerazione, ultimo rettifilo e poi la piega verso sinistra che riporta sotto la bandiera a scacchi. Un layout e un evento controversi, ma una cosa è certa: a Vegas lo spettacolo è di casa.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2023

LUNGHEZZA: 6.201 km

CURVE: 17

DISTANZA DI GARA: 310,05 km

GLI ORARI DEL GP DI LAS VEGAS IN TV E SUL WEB

Venerdì 21 novembre

PL1: 01:30-02:30 diretta Sky Sport F1 HD

PL2: 05:00-06:00 diretta Sky Sport F1 HD

Sabato 22 novembre

PL3: 01:30-02:30 diretta Sky Sport F1 HD

Q: 05:00-06:00 diretta Sky Sport F1 HD / differita TV8 ore 11:45 / Cronaca web su Livegp.it

Domenica 23 novembre

Gara: 05:00-07:00 diretta Sky Sport F1 HD / differita TV8 ore 14:00 / Cronaca web su Livegp.it

ORARI DIRETTE LIVEGP.IT

Sabato 22 novembre

Diretta qualifiche dalle 04:45

Domenica 23 novembre

Diretta GP dalle 04:45

Nicola Saglia