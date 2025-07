F1 | GP Belgio, Qualifiche Sprint: giornata nera per Hamilton e Antonelli

Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, entrambi eliminati durante la Q1 nella qualifica sprint del Gran Premio Belgio. Il sette volte campione del mondo e il rookie italiano sono attesi nella giornata di domani ad una gara in salita per poter agguantare un piazzamento nella Top 10.

Hamilton: “Credo sia la prima volta che mi capita in carriera”

L’università della Formula 1 non perdona neanche un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton, che si è visto subito escluso dalla qualifica Sprint. L’inglese della Ferrari è stato autore di un testacoda alla Bus Stop e domani partirà in 18° posizione nella gara breve in Belgio. Un errore arrivato dopo aver dovuto abortire il primo tentativo lanciato, a seguito di una sbavatura commessa a Stavelot. Domani Hamilton dovrà cercare di trovare il feeling giusto con la sua Ferrari (magari con l'aiuto della pioggia) per cercare di recuperare posizioni ed ottenere punti importanti per la classifica costruttori.

Una qualifica che riassume perfettamente la prima metà della stagione di Hamilton, fatta di errori e di prestazioni opache, complice mai un amore mai sbocciato con la SF-25. Prestazioni ben lontane da quelle che il pilota inglese si era immaginato alla vigilia dei test pre-stagionali, ma anche dopo il filming day svolto al Mugello che ha dato il via libera alla nuova sospensione posteriore della Rossa.

Hamilton ha commentato così la qualifica sprint:

"Ho avuto un bloccaggio al posteriore e mi sono girato, credo sia la prima volta che mi accade in carriera. La macchina non era granché, non ho molto altro da dire. Sospensione posteriore? Non mi è sembrato ci fosse troppo di positivo. Domani? C'è un altro giorno per lavorare. Cercheremo di fare qualcosa, anche se in questo momento è tutto estremamente frustrante, perché abbiamo fatto tanto lavoro ma alla fine trovarsi in questa situazione non è grandioso. Speriamo di fare meglio domani".

Gara Sprint in salita anche per Antonelli

Le Qualifiche Sprint del GP Belgio hanno avuto un altro colpo di scena sempre nel Q1, con l’eliminazione del pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota italiano ha perso il posteriore della sua Mercedes a Stavelot effettuando un testacoda nella ghiaia e rovinando completamente il fondo della monoposto. Antonelli è riuscito a ritornare in pista, ma non è riuscito ad ottenere il crono necessario per accedere in Q2. Al termine della qualifica, Antonelli ha spiegato di aver perso il controllo della monoposto a causa del vento o delle gomme non ancora perfettamente in temperatura.

A differenza di Hamilton, l’italiano ha descritto come positivo il suo feeling con la Mercedes, il che potrebbe rappresentare un fattore di vantaggio nel resto del weekend non solo per la Sprint Race, ma anche per la qualifica di domani. L’italiano dovrà puntare ad entrare nella Top 10, stando però attento a non commettere altri errori anche in proiezione della gara di domenica.

Antonelli ha dichiarato al termine della qualifica:

“Avevo una buona confidenza in macchina e il giro era anche buono, in proiezione avrei chiuso quarto o quinto. Devo ancora analizzare bene perché l’ho persa di colpo quando sono andato sul gas e devo vedere se è stato il vento o la temperatura della gomma perché è proprio partita di colpo e quindi non è stato l’ideale. Domani nella Sprint partirò indietro, ma ho un’altra Qualifica poi per cercare di partire il più avanti possibile domenica”.

