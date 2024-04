F1 | Lanciato “LEC”, il primo progetto imprenditoriale di Charles Leclerc

Charles Leclerc sbarca nel mondo dell’imprenditoria lanciando un nuovo brand di gelati, con un nome legato proprio al talento ferrarista, in collaborazione con la catena di gelaterie Grom. In un evento svoltosi quest’oggi a Milano, Leclerc e Grom hanno presentato il prodotto, già disponibile in alcuni supermarket italiani.

Leclerc entra come socio in una startup di gelati

Cinque gusti che faranno impazzire appassionati e non. Le prime tre lettere del cognome del monegasco, appunto “LEC” non le ritroveremo solo più sul monitor dei tempi durante i weekend di gara ma anche sulle confezioni di gelato lanciate dalla nuova startup.

Nel progetto imprenditoriale anche il manager dello stesso pilota Ferrari, Nicholas Todt, che partecipa con una quota del 25%, al pari di Leclerc e dei due restanti soci Guido Martinetti e Federico Grom. LEC, oltre a dare il nome al prodotto, è anche il nominativo della startup, un progetto ambizioso dopo che il talento monegasco aveva già espresso la volontà di aprire una gelateria nella sua città nativa.

LEC subito disponibile: tanti gusti e poche calorie

Il gelato messo in commercio è un prodotto ipocalorico, ideale anche per gli sportivi, contenendo appena 150 kcal per 100 grammi di prodotto contro le oltre 200 kcal in media dei concorrenti sul mercato. Al momento sarà disponibile in cinque gusti: arachidi, cacao, caramello, pistacchio e vaniglia, acquistabili nei seguenti supermercati italiani: Bennet, Esselunga, Iperal e Unes. Già in programma un futuro sbarco in Francia.

Amavo il gelato sin da piccolo.

Ha confessato Leclerc durante la conferenza di presentazione, aggiungendo:

Sin dal mio arrivo in Ferrari già avevo in mente di aprire una gelateria a Montecarlo. Ma incontrare Federico Grom e Luca Martinetti mi ha permesso di creare questo progetto pensando ancora più in grande. Continuerò a dedicare la mia vita alla Formula 1, ma da oggi parte questa nuova avventura.

