F1 | Ferrari, svelato il nome della monoposto 2025 per Hamilton e Leclerc

Il 2025 per la Scuderia Ferrari si apre all'insegna della continuità, almeno per quanto riguarda…il nome della vettura. Dopo aver sfiorato il titolo Costruttori lo scorso anno con la SF-24, schierando una monoposto apparsa in diverse gare estremamente competitiva, i tecnici del Cavallino sono pronti per svelare al mondo la nuova arma con cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc daranno la caccia al prossimo Mondiale di Formula 1. Nel frattempo, la Ferrari ha ufficializzato il nome della sua monoposto la prossima stagione: la nuova Rossa si chiamerà SF-25.

New year, new name 👊 pic.twitter.com/JC4Ou0OfRJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2025

Una storia di nomi, di Ferrari e di F1

L’annuncio del nome della nuova Ferrari – SF-25 – ha suscitato un grande interesse tra i tifosi e gli appassionati del Cavallino Rampante, ormai abituati ad una tradizione consolidata nella denominazione delle vetture di Maranello. Negli ultimi anni, la scelta del nome ha utilizzato una regola ben precisa: le monoposto della Scuderia portano la sigla "SF" (Scuderia Ferrari) seguita dall’anno di utilizzo. Una consuetudine che risale al 2015, con la SF15-T, quando la sigla SF è stata introdotta ufficialmente, mentre in precedenza la Ferrari aveva utilizzato altre convenzioni, come l'indicazione della cilindrata o i numeri di progetto.

Questa tradizione è proseguita anche negli ultimi anni, con il nome delle monoposto che ha partorito la sigla di SF-23 e SF-24 nelle ultime stagioni. Tuttavia, ci sono stati alcuni cambiamenti significativi lungo la strada: come nel 2009, quando la vettura si chiamò F60 in onore del 60° anniversario della Ferrari in Formula 1. Altri esempi di denominazioni speciali furono la F2003-GA, in memoria del presidente della FIAT Gianni Agnelli, la Ferrari 150° Italia del 2011, celebrativa del 150° anniversario dell’unità d’Italia e, più recentemente, la SF1000, come i 1000 Gran Premi disputati in Formula 1 dalla Rossa.

Ogni nome, dunque, ha una sua specifica storia e significato.

Difficile non intravedere nella scelta del nome un po’ di scaramanzia, dato che le ultime vetture Ferrari che hanno conquistato titoli mondiali, la F2007 e la F2008, avevano anch'esse l'anno nel nome.

Ma al di là dei numeri e delle tradizioni, ciò che davvero interessa a tutti i tifosi della Ferrari è che la SF-25 sia una monoposto competitiva, capace di lottare per i vertici della classifica. Il grande obiettivo della Scuderia è infatti quello di vincere, dopo anni di attesa, e tornare a conquistare il titolo che manca dal 2008. E con la coppia di piloti Hamilton-Leclerc si intende proprio andare in quella direzione.

L'attesa per la stagione 2025 è alle porte

In attesa di vedere la nuova vettura 2025, Ferrari ha già iniziato a preparare l’ambiente, mostrando le nuove tute e i caschi dei piloti che si apprestano a condividere la monoposto.

Il colore rosso utilizzato per l’abbigliamento dei piloti si rifletterà probabilmente anche sulla livrea della SF-25, che dovrebbe presentarsi con una tonalità più opaca rispetto a quella del 2024.

Crediti foto: media Scuderia Ferrari

Sarà solo tra qualche settimana che potremo vedere più chiaramente le linee e la livrea della nuova Ferrari, ma già si percepisce un’atmosfera di grande attesa. Ulteriore passo nella continua evoluzione della Scuderia, la SF-25 sarà presentata ufficialmente il 19 febbraio durante l’evento di Maranello, successivo a quello ribattezzato ‘F175 Live’ che si terrà a Londra.

Anna Botton