F1 | GP Gran Bretagna: Mercedes, che doppietta in qualifica!

È la Mercedes la grande protagonista delle qualifiche del GP di Gran Bretagna di F1 a Silverstone. Il team anglo-tedesco conquista infatti la prima fila, con George Russell che precede Lewis Hamilton. La squadra di Brackley, che aveva iniziato la stagione in salita, ora vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo due anni complicati.

La risalita dopo la prima parte di stagione

Quando dopo le qualifiche del GP del Canada George Russell aveva conquistato la pole battendo Max Verstappen nonostante avessero fatto lo stesso tempo, sembrava una situazione dettata dalle condizioni climatiche mutevoli che avevano caratterizzato il weekend di Montreal. Invece, dopo quattro weekend, è possibile certificare come la Mercedes abbia finalmente colmato il gap non solo con Ferrari (oramai decisamente superata), ma anche con Red Bull e con McLaren, ponendosi, di nuovo, come uno dei top team. Un terzo posto in Spagna con Hamilton, poi il ritorno alla vittoria nel GP d'Austria con George Russell, e infine ancora una pole, quella di Silverstone, davanti al pubblico di casa.

Un ritorno quasi improvviso ai vertici. Non solo le ultime due stagioni, complice anche il cambio di regolamento, erano state estremamente complicate con una sola vittoria conquistata nel GP del Brasile 2022 con Russell; ma la stagione 2024 erano iniziata addirittura peggio: nessun podio ottenuto nelle prime otto gare e prestazioni inferiori persino alla Aston Martin. Ora in Mercedes si può invece tornare a sognare in grande. Forse la lotta per il campionato è troppo lontana, ma certamente la prospettiva di giocarsi qualche altra vittoria da qui a fine anno non è più un'utopia. Ma soprattutto, viene adesso da chiedersi se Lewis Hamilton non stia iniziando a pentirsi di aver lasciato la Mercedes con un anno d'anticipo per dirigersi verso una Ferrari che, al momento, sembra essere scivolata in una spirale negativa di risultati e prestazioni.

Russell: “Pole impensabile a inizio campionato”.

Comprensibilmente contento Russell, che ci tiene ad evidenziare i progressi del team nella consueta intervista al termine della sessione:

"All’inizio di quest’anno non potevo nemmeno pensare di essere in pole qui e ora invece io sono primo con Lewis e Lando secondo e terzo. La macchina sta dando bellissime sensazioni e ha preso vita in qualifica. Ora stiamo cavalcando l’onda. L’atmosfera è fantastica ma domani dobbiamo vincere".

Gli fa eco Hamilton, che conferma come neanche lui si aspettasse tali risultati:

"Non ci aspettavamo questa prima fila ma oggi la macchina era fantastica e il team l'ha meritata", afferma a fine gara, "Sono fiducioso per la macchina che abbiamo; in queste condizioni penso che potremo lavorare insieme per tenere dietro Lando".

Ora bisognerà vedere come si evolverà la gara di domani, con una McLaren che sembra essere molto veloce sul passo, e con una Red Bull, quella di Verstappen, che cercherà di recuperare dalla quarta posizione. Quel che è certo è che la Mercedes non è battuta in partenza, e proverà a giocarsi le sue carte per conquistare la seconda vittoria consecutiva.

Alfredo Cirelli