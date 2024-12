F1 | GP Olanda: a Zandvoort fino al 2026, poi l'addio

Le prossime due edizioni del GP Olanda di Formula 1 saranno anche le ultime: oggi infatti è stato annunciato che Zandvoort lascerà il calendario della massima serie automobilistica nel 2026 dopo il rinnovo del contratto di un ulteriore anno rispetto alla scadenza originale fissata al 2025.

Zandvoort chiude in bellezza dopo essere stata riportata in auge dalla “Verstappen-mania”

Si vanno così a confermare le numerosi voci che, nell'ultimo periodo, vedevano il circuito olandese sempre più estromesso dalle gerarchie del Circus. Il tracciato di Zandvoort era ritornato ad ospitare la F1 nel 2021 dopo quasi 40 anni di assenza sulla scia della popolarità sempre più crescente di un Max Verstappen che dominò la gara nei Paesi Bassi fino al 2023, salvo poi venir sconfitto da Lando Norris nel Gran Premio di quest'anno.

Messi sull'orlo del precipizio a causa dell'interesse di altri paesi fuori dal suolo europeo nella F1 e anche per la scadenza sempre più vicina, i promoter del GP Olanda e il Comune di Zandvoort avevano discusso con Liberty Media altre possibilità come quella tanto vociferata dell'alternanza con Spa-Francorchamps, ma alla fine si è deciso per terminare il contratto dopo il rinnovo annuale.

Credits: Oracle Red Bull Racing / X.com

Così il 2026 sarà l'ultima edizione del GP Olanda di Formula 1 che coinciderà, tra l'altro, con la prima (e unica) Sprint tenutasi sul circuito di Zandvoort. Un tracciato che è ritornato in auge tra i moltissimi dubbi per via del suo layout e della sua conformità alla F1 moderna, ma che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante in un calendario ormai pieno di cattedrali nel deserto o di piste cittadine anonime.

Le dichiarazioni di Domenicali e dei promoter

Il primo ad intervenire è stato Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, che ha ringraziato tutte le parti coinvolte per la loro collaborazione nelle trattative:

Sono incredibilmente grato per il lavoro che il team del GP Olanda ha fatto negli ultimi anni. Hanno alzato l'asticella per gli eventi europei in termini di spettacolo e intrattenimento, supportando la crescita di giovani talenti ospitando le serie F2, F3 e F1 Academy e lanciando soluzioni di sostenibilità all'avanguardia che hanno ispirato tutti gli altri eventi intorno al mondo nel nostro obiettivo globale di diventare Net Zero per il 2030. Tutte le parti hanno collaborato positivamente per trovare una soluzione nell'estendere la gara con tante opzioni, incluse quella dell'alternanza, e rispettiamo la decisione del promoter di finire in bellezza la loro corsa nel 2026. Voglio ringraziare tutto il team del GP Olanda e il Comune di Zandvoort che si sono dimostrati dei partner fantastici per la Formula 1.

Parole positive anche per il Direttore del GP Olanda, Robert van Overdijk, che è tornato indietro sugli inizi dell'evento di Zandvoort e ha parlato dei motivi della decisione di non proseguire il rapporto dopo il 2026:

Il GP Olanda è il risultato di una collaborazione unica tra SportVibes, TIG Sports e il Circuit Zandvoort, che hanno condiviso l'ambizione di riportare la Formula 1 nei Paesi Bassi. Quello che abbiamo raggiunto è indubbiamente un enorme successo, l'apprezzamento che abbiamo ricevuto dai nostri visitatori, dai team e dai piloti è stato senza precedenti e siamo incredibilmente orgogliosi di questo. Anche se l'annuncio di oggi segna la fine di un'era monumentale, confidiamo che ci sia ancora molto per i fan da guardare per il GP Olanda nel 2025 e nel 2026, inclusa la Sprint nel 2026. Siamo un business privato e dobbiamo bilanciare le opportunità presentate dal proseguire l'evento contro i rischi e le responsabilità. Abbiamo così deciso di chiudere in bellezza con altri due incredibili GP Olanda nel 2025 e 2026. Volevamo fare questo passo indietro mentre il nostro evento era adorato e supportato dagli appassionati, dai residenti e dalla comunità della Formula 1. Voglio ringraziare Stefano Domenicali e tutto il team F1 per il duro lavoro che ha permesso al GP Olanda di andare incontro a più rinnovi e a farlo diventare un successo.

Andrea Mattavelli