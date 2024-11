Moto3 | Solidarity GP Barcellona, Gara: Alonso saluta con la vittoria

L’ultimo giorno di “scuola” per la classe Moto3 2024 si conclude con l’ennesima vittoria di David Alonso nel Solidarity Grand Prix of Barcelona. Il colombiano del team CFMoto Aspar saluta così la classe leggera del Motomondiale con la sua 14ª affermazione (la settima consecutiva) di una stagione da record, il tutto precedendo il vice-campione Daniel Holgado e Angel Piqueras nell’ultimo podio di questo Mondiale.

Alonso da record, Fernandez butta tutto all’ultimo giro

Con il titolo ormai già deciso con largo anticipo, la gara conclusiva del Mondiale della classe leggera ha visto una lotta senza quartiere per la vittoria e per il podio con la decina di piloti protagonista di questa stagione. Il solito arrivo in volata premia il solito David Alonso che riscrive ancora una volta il libro dei record con la 14a vittoria in un anno: mai nessun pilota nella storia del Motomondiale era riuscito in tale impresa. Un biglietto da visita niente male per il salto in Moto2.

Subito dietro abbiamo il suo futuro compagno di squadra Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) che col secondo posto odierno si assicura anche la seconda posizione il titolo di vice-campione del mondo della Moto3. Chiude il podio Angel Piqueras (Rookie Of The Year) con la Honda del team Leopard Racing dopo che il suo compagno Adrian Fernandez, giunto terzo al traguardo, è stato penalizzato a fine gara per aver tagliato curva 2 dopo aver rischiato la caduta di anteriore (finisce 11°).

Italia in ombra: solo Bertelle a punti, Nepa steso da Lunetta

Quarto posto per José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a precedere Daniel Munoz, Ryusei Yamanaka, Taiyo Furusato, Jacob Roulstone e un Ivan Ortola che finisce la sua stagione al quarto posto della classifica piloti. Confermato sul podio iridato dunque un Collin Veijer che oggi però non è andato oltre il decimo posto davanti ad Adrian Fernandez dopo una gara difficile per l'olandese del team Husqvarna Intact GP.

Poche gioie invece per gli italiani in questo finale di stagione: Matteo Bertelle (Snipers Team) è l’unico dei piloti nostrani a punti con il 15° posto a precedere Nicola Carraro. Finisce come peggio non poteva l’anno di Stefano Nepa, costretto al ritiro dopo essere stato preso in curva 4 dal suo futuro compagno di squadra Luca Lunetta. Il pilota della SIC 58 Squadra Corse, penalizzato con un doppio Long Lap Penalty per l’incidente, finisce fuori dalla zona punti in 18a posizione. Caduta anche per Riccardo Rossi dopo 5 giri di gara.

Moto3 | Solidarity GP Barcellona, Gara: i risultati finali

Andrea Mattavelli