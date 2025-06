WorldSBK | Galinski (Bonovo) assicura: "Finiremo l'anno, nel 2026..."

Nel paddock di Misano c'erano diverse voci riguardo la situazione del team MGM Bonovo per quanto riguarda sia questa che la prossima stagione WorldSBK. Dopo i turni di prove del venerdì Michael Galinski ci ha tenuto a fare chiarezza, assicurando l'impegno almeno fino alla fine dell'anno.

La polemica: “Un articolo mi ha fatto perdere uno sponsor”

Michael Galinski, da quanto si è potuto vedere e ascoltare, è una persona molto trasparente. Le difficoltà finanziarie di MGM Bonovo Racing, come si vociferava, sono più che vere: “Abbiamo avuto alcuni problemi negli ultimi tempi, come tutti sanno: ho cercato in tutti i modi di trovare degli sponsor”. Come spesso succede in questo mondo, però, non tutte le promesse sono mantenute: “Il problema in questa stagione è che alcuni sponsor ci hanno fregato, non hanno mantenuto le promesse fatte inizialmente”. Infine, arriva la rassicurazione: “Ora, come MGM Racing Performance, ho fatto tutti i controlli del caso e posso dire ufficialmente che finiremo la stagione. Ora abbiamo aperto la possibilità di sponsorizzazione gara per gara”.

Il patron del team poi accende una piccola polemica alla stampa: “Ho letto molte cose sui siti che mi hanno rattristito, uno in particolare. Certi giornalisti non mi hanno parlato prima di scrivere certi tipi di articoli: ho perso uno sponsor per colpa di questo che avrebbe dovuto aiutarci qui a Misano. Una cosa è certa: non voglio ripetere un altro anno come questo, è stato un casino non solo per me ma per la squadra e Scott [Redding, ndr]”.

Galinski spera: “Potremmo correre anche nel 2026”

Da uomo appassionato di moto, Galinski è l'ultimo a mollare: “Finiremo la stagione e, se tutto va alla grande, potremmo gareggiare anche nel 2026. Con una stagione così, dove c'è bisogno di pagare molti soldi, non è facile. Ma, con i nuovi sponsor, si apre questa possibilità: vogliamo rimanere in questo paddock, ma solo a certe condizioni. Senza lo sponsor giusto, non ho intenzione di continuare”. Ovviamente, c'è una deadline: “Decideremo entro il mese di agosto”.

Galinski poi ammette: “Ovviamente ho messo dei miei soldi, insieme a quelli degli sponsor”. C'è comunque speranza per la squadra tedesca, con Scott Redding che ha terminato il venerdì di Misano con l'undicesimo crono: “So che non è stato facile per Scott, ma la FP2 è andata molto bene e sono sicuro che a Donington Park potrà far bene”.

Da Misano - Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Misano, Razgatlıoğlu avverte: "Non avete visto il vero Toprak"