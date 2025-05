ELMS | 4h Le Castellet, qualifiche: Yelloly porta in pole Inter Europol Competition

Nick Yelloly firma la pole position per la 4h Le Castellet, secondo round European Le Mans Series 2025. Il britannico di Inter Europol Competition #43 ha avuto la meglio nell'ultimo giro cronometrato imponendosi davanti a Charles Milesi ed a Matteo Cairoli.

Inter Europol Competition all'attacco nelle qualifiche della 4h Le Castellet

Il titolare di Acura per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship regala ad Inter Europol Competition la prima pole stagionale in Francia. Il #43 dello schieramento ha siglato il crono di 1.48.741 con 235 millesimi di margine nei confronti di Charles Milesi (Panis VDS #48) e Matteo Cairoli (Iron Lynx - Proton #9), protagonista assoluto nel finale insieme al francese ed al britannico.

IDEC Sport #18, Inter Europol Competition #34, CLX - Pure Rxcing #37, IDEC Sport #28, Duqueine Team #30, CLX Motorsport #47 e Vector Sport #10 hanno concluso la prima parte della graduatoria in vista della 4h di domani che scatterà alle 12.00.

Menzione speciale ovviamente per la LMP2 PRO AM che ha premiato PJ Hyett (AO Racing #99). L'americano è stato perfetto e negli ultimi minuti ha soffiato il primato a Giorgio Roda (Proton Competition #77), assoluto favorito della vigilia.

LMP3: Adrien Closmenil regna con CLX Motorsport

La pole è stata quasi una formalità in LMP3 per Adrien Closmenil. Dopo il best lap in FP1 e FP2, il francese di CLX Motorsport Ligier ha fatto la differenza dominando anche le qualifiche senza particolari problemi.

Rik Koen (Team Virage Ligier JS P325 - Toyota #8) e Griffin Peebles (WTM Racing by Rinaldi Duqueine D09 - Toyota #12) hanno chiuso nell'ordine con quasi un secondo di ritardo dalla vetta.

LMGT3: Aston Martin torna in pole

Ferrari ha dominato il fine settimana in quel di Le Castellet, ma alla fine la pole è stata siglata dall'Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 #59 Racing Spirit of Leman di Clement Mateu.

Il francese ha dominato la scena chiudendo con sette decimi di margine nei confronti di Duncan Cameron (Spirit of Racing Ferrari #55) e Martin Berry (Iron Lynx Mercedes #63).

Richard Mille AF Corse #50, Kessel Racing Ferrari #74 ed Iron Dames Porsche #85 chiudono nell'ordine, Aston Martin ha ottenuto la seconda pole nella propria storia in LMGT3 dopo il risultato dello scorso anno ottenuto sempre al Mugello.

Domani alle 12.00 la 4h Le Castellet.

Da Paul Ricard - Luca Pellegrini