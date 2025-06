GTWC Europe | 24h Spa: BMW sorride prima delle qualifiche

Raffaele Marciello ottiene il giro veloce nelle pre-qualifiche della 24h di Spa, terzo evento del GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell'Intercontinental GT Challenge. L'elvetico, fresco vincitore della 24h del Nurburgring di settimana scorsa, si impone sulla concorrenza al termine della seconda sessione di prove libere della giornata.

BMW tiene testa a Ferrari

La BMW M4 GT3 EVO dello svizzero si è imposto con meno di un decimo di scarto nei confronti della Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse di Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera e la McLaren 720 GT3 EVO #59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe.

La seconda Ferrari titolare, la #50, chiude in quarta posizione davanti all'Audi #27 QMMF By Sainteloc Racing leader in Bronze Cup al termine di un turno segnato da una breve red flag per un incidente in curva 3 da parte della Mercedes AMG GT3 EVO #81 Winward Racing affidata a Gabriele Piana.

Kessel Racing Ferrari #74 (Bronze Cup), Tresor Attempto Racing Audi #28 (Bronze Cup), Pure Rxcing Porsche #911, GetSpeed Mercedes #2 e Garage 59 (Bronze Cup) seguono nell'ordine il turno più indicativo della giornata.

La mattinata è infatti stata segnata dalla pioggia che ha rovinato gran parte del lavoro delle squadre. Il best lap è stato stampato nei primi 90 minuti del weekend dalla Mercedes AMG GT3 EVO #9 Boutsen VDS.

Menzione finale per Verstappen.com Aston Martin #33, Tresor Attempto Racing Audi #99 e Beechdean Motorsport LTD Aston Martin #100, rispettivamente in vetta in Gold, Silver e PRO Am Cup

Attenzione alle qualifiche!

Attenzione ora alle qualifiche, imprevedibili con ben 75 vetture contemporaneamente in pista. La media dei tempi al termine delle quattro sessioni, tre per gli equipaggi che hanno tre piloti, deciderà i venti equipaggi che domani effettueranno la Superpole.

Come sempre tutta la lotta contro il cronometro verrà proposta live e gratuitamente direttamente sul canale YouTube ufficiale della serie.

Luca Pellegrini - Da Spa