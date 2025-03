F1 | Test Bahrain: Alpine in ripresa, ma resta il dubbio Doohan

Se la stagione 2025 di F1 comincia con quasi tutti i sedili ben saldi, c’è ancora qualcuno che teme di poterlo perdere. I tre giorni dei test in Bahrain hanno mostrato una Alpine in ripresa: il team francese punta a risalire la griglia dopo una stagione 2024 deludente, mentre l’australiano Jack Doohan rimane sotto stretta osservazione del consigliere esecutivo Flavio Briatore.

La nuova A525 potrebbe essere una svolta positiva?

Alpine ha completato i tre giorni di test in Bahrain senza troppi problemi, con la coppia di piloti che si dice felice del feeling acquisito con la nuova vettura. Il primo pilota francese Pierre Gasly ha registrato il quinto tempo migliore della terza giornata (1:30.040), mentre l'australiano debuttante Jack Doohan si è fermato qualche posizione dopo con un secondo in più (1:31.239). Briatore ha elogiato il lavoro invernale dell’intero team, sottolineando amaramente come non si possa fare peggio dell’anno scorso. La line-up dei piloti rimane quella che era già stata annunciata. Serve, però, tenere Doohan sotto stretta osservazione: l’australiano ha a sua disposizione solo le prime cinque gare del campionato per dimostrare il suo valore, altrimenti potrebbe essere sostituito. Al suo contrario, Gasly ormai è una certezza per il team dal 2023 e potrà essere un ottimo punto di riferimento per il compagno di squadra.

Doohan: un punto interrogativo per il team

Jack Doohan, classe 2003 e figlio del cinque volte campione del mondo in 500 delle moto Mick Doohan, a detta di tanti avrebbe cinque gare di tempo per convincere Alpine, una clausola che sembra essere stata voluta proprio da Briatore per tutelarsi in caso di scarsi risultati. Da parte del consigliere esecutivo non arrivano né conferme né smentite, ma pare proprio che l’australiano non abbia avuto neanche il tempo di celebrare l’ingaggio. Le voci che circolano indicano l’argentino Franco Colapinto (già visto nella seconda metà della stagione scorsa con Williams) come un possibile sostituto, ma il team francese ha ingaggiato anche l’estone Paul Aron come pilota di riserva che si sarebbe guadagnato il posto grazie alla sua costanza e alla stagione solida svolta in Formula 2. La presenza di non uno, ma bensì due piloti pronti a saltare in macchina al posto di Doohan, creano forti dubbi sul suo futuro, soprattutto considerando che Alpine sembrava già pentita di aver scelto lui invece che Colapinto. La pressione ora è al massimo, con Briatore che ha lanciato un messaggio ben chiaro al ragazzo, visibile nel trailer della settima stagione della serie Netflix Drive to Survive: “ti osservo in ogni millimetro”. Doohan dovrà dimostrare di meritarsi il sedile ad ogni costo, anche solo un minimo errore potrebbe costargli caro. Con Gasly come punto stabile del team, la lotta per il secondo posto è cominciata ancora prima di scendere in pista: Doohan cercherà di mantenere il suo status, ma Colapinto e Aron restano in attesa di un’occasione.

Lara Amerio