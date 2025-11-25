F1 | GP Qatar: info e orari del weekend sulla pista di Losail

Il Losail International Circuit, situato a sud della capitale Doha, torna ad essere protagonista all’interno del Circus della F1, e nel weekend ospiterà la quarta edizione del Gran Premio del Qatar. La pista era entrata in calendario nel 2021, in piena epoca Covid, per poi strappare a Liberty Media un accordo decennale a partire dall’edizione 2023.

L’edizione di due anni fa, disputata agli inizi di ottobre, è passata alla storia più che altro per il grande caldo patito da team e piloti, con addirittura Logan Sargeant costretto al ritiro onde evitare un vero e proprio collasso all’interno del cockpit. Lo slittamento in avanti di circa un mese e mezzo deciso nel 2024 ha fatto in modo che questo tipo di situazione, pericoloso per la salute di tutti gli addetti ai lavori, non si sia più verificata.

Da sottolineare come il Qatar sia una pista di casa per la Motogp; dal 2004, infatti, ospita il primo GP della stagione, da diversi anni tenuto in notturna. Anche il Circus correrà qui al tramonto, con la luce artificiale che a poco a poco prenderà il posto di quella naturale del sole.

Nel corso del prossimo weekend, si tornerà a disputare per l’ultima volta nel 2025 la Sprint Race, con una sola sessione di prove libere al venerdì, prima di vedere la qualifica per la gara breve in serata. Sabato nel primo pomeriggio sarà appunto la volta della Sprint, prima delle qualifiche per il Gran Premio del Qatar, che si terrà regolarmente di domenica. Come già avvenuto in passato, Pirelli e FIA hanno deciso di imporre il numero massimo di 25 giri per ogni set di gomme in gara, in pratica costringendo tutti alla strategia di due soste.

Il tracciato

Il lungo rettifilo del Losail International Circuit sarà sicuramente il punto di sorpasso principale della gara, oltre che unica zona DRS. Alla fine, saranno all’incirca 320 km/h la velocità massima raggiunta. La staccata di curva 1 si effettua intorno ai 50 metri, per la lunga destrorsa che è in realtà un tornante. Quarta marcia per la successiva seconda curva, mentre la 3 si affronta verso destra con il piede sul gas.

Si scaricano poi tutte le marce fino alla settima prima di iniziare la parte mista del tracciato del Qatar. Subito la doppia destra, prima di iniziare la lunga sequela di curvoni sinistra-destra che non concederanno grandi possibilità di sorpasso. Particolare la curva 6, la più lenta del circuito, un vero e proprio tornante verso sinistra.

Il tracciato si presenta abbastanza “piatto”, senza alcuna variazione altimetrica. Anche nella parte centrale, la sua ampiezza consente diverse traiettorie di percorrenza. Sarà fondamentale l’ultima curva, quella che immette sul rettifilo dei box; uscire con una buona trazione permetterà ai piloti di sfogare tutti i cavalli della vettura.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2004

LUNGHEZZA: 5.380 km

CURVE: 16

GIRI: 57

DISTANZA DI GARA: 306.660 km

Gli orari del GP del Qatar in TV e sul web

Venerdì 28 novembre

PL1: 14.30-15.30 diretta Sky Sport F1 HD

SQ: 18:30-19:15 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Livegp.it

Sabato 29 novembre

Sprint Race: 15.00-16.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 dalle 19:00/ Cronaca web su Livegp.it

Q: 19:00-20:00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 dalle 21:30/ Cronaca web su Livegp.it

Domenica 30 novembre

Gran Premio: 17.00-19.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 dalle 22.00/ Cronaca web su LiveGP.it

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 29 novembre

Diretta Qualifiche dalle 18:45

Domenica 30 novembre

Diretta gara dalle 16:45

Nicola Saglia