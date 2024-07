GTWC Europe | Nürburgring: la Germania resta protagonista con l’Endurance Cup

Riparte dal Nürburgring il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup per la propria terza tappa stagionale delle cinque previste. Dopo l’evento di Hockenheim di settimana scorsa, il campionato continentale di SRO riservato alle GT3 si sposta ai piedi dell’Inferno Verde per una nuova competizione che avrà una durata complessiva di tre ore.

Aston Martin sfida gli altri dopo Spa

Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim (Comtoyou Racing Aston Martin #7) sono al comando della classifica generale dopo aver ottenuto il successo nella 24h di Spa davanti a Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon (AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari #51) ed a Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde (WRT BMW #32).

L’Aston Martin citata è balzata anche al comando del campionato Endurance con l’equipaggio italo-danese. Il tridente vanta 46p contro i 36p di Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus (ROWE Racing BMW #998) ed i 31p di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon. Il campionato resta in ogni caso più che mai aperto con i 25p a disposizione in Germania ed in quel di Monza oltre al punteggio extra previsto per la 1000km di fine stagione indetta provvisoriamente in quel di Jeddah (Arabia Saudita).

Aston Martin si contende con Ferrari il primato insieme alle due BMW M4 GT3 citate: la #32 di WRT e la #998 di ROWE Racing. Per il team belga avremo come sempre anche l’equipaggio #46 di Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi, mentre per la compagine tedesca avremo come sempre anche l’equipaggio #98 di Marco Wittmann/Nick Yelloly/Phillip Eng.

Mercedes e Porsche alla caccia della prima gioia del 2024, attenzione a Lamborghini

Occhi puntati su Mercedes al Nurburgring, auto vincente nella passata stagione con Akkodis ASP. Nel 2024 tornano all’attacco Boutsen VDS #9, Team MANN-Filter #48 e Team Getspeed #2, rispettivamente Adam Christodoulou/Thomas Drouet/Maxi Goetz, Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad e Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz. Attenzione speciale all’ultima squadra citata, attualmente la più vicina al resto dei contendenti per il titolo nell’Endurance Cup.

Attenzione ovviamente anche a Porsche che come Mercedes dovrà rifarsi dopo una 24h di Spa sotto le aspettative. A differenza della maratona nelle Ardenne avremo solo Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT #22) e Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser (Rutronik Racing #96), out dai giochi insieme in Belgio per un contatto alla ‘Source’.

Oltre a Ferrari, invece, ci sarà anche Lamborghini da tenere in considerazione in una tappa inferiore alle tre ore. In merito citiamo Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (GRT - Grasser Racing Team #163), presenti in Top10 a Spa dopo aver siglato la pole e la coppia tricolore di Iron Lynx composta da Andrea Caldarelli/Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti #63, equipaggio che per ora vanta una pole ed il terzo posto al Paul Ricard.

GTWC Europe Nürburgring: la battaglia nelle altre classi

Gold, Silver e Bronze Cup tornano in azione al Nürburgring, non ci sarà la classe PRO AM che ha gareggiato esclusivamente a Spa-Francorchamps. Regna l’incertezza in tutte le categorie citate, una battaglia che con ogni probabilità continuerà fino all’epilogo in quel di Jeddah in autunno.

Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla (Sainteloc Racing Audi #26) guidano provvisoriamente la classe Gold con 1 solo punto nei confronti di Al Faisal Al Zubair/ Dominik Baumann/Mikaël Grenier (AlManar Racing by GetSpeed Mercedes #777), vincitori in quel di Spa. Serratissima anche la categoria Bronze con Andrea Bertolini/Jeff Machiels/Louis Machiels (AF Corse Ferrari #52) con otto punti di scarto nei confronti di Eddie Cheever/Chris Froggatt/Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing Ferrari #93).

In Germania cercano conferme anche Anthony Bartone/James Kell /Yannick Mettler, leader in Silver Cup dopo l’affermazione in Vallonia. Il terzetto controlla la scena provvisoriamente alla vigilia di un nuovo serrato fine settimana in cui le qualifiche saranno cruciali viste le poche opportunità di sorpasso che presenta il tracciato GP.

Come sempre il programma sarà ridotto per quanto riguarda l’Endurance Cup con solo due giorni d’azione. Le qualifiche saranno domenica mattina prima della gara che scatterà alle 15.00 sulla falsariga di quanto accaduto al Paul Ricard.

Luca Pellegrini