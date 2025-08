DTM | Il 2025 riprende dal Nürburgring

Dopo una breve pausa torna dal Nürburgring il DTM 2025 per l'inizio della seconda metà della stagione agonistica. Cinque protagonisti si contendono il primato a qualche settimana dal round del Norisring, tutto resta più che mai incerto ad otto round dalla conclusione.

Cinque protagonisti in lotta per il primato

Lucas Auer (Mercedes AMG Team Landgraf #22) è al comando della classifica generale sin dalla prova inaugurale di Oschersleben. Il tirolese vanta 109 punti contro i 102p di Thomas Preining (Manthey EMA Porsche #91) e Jordan Pepper (GRT Lamborghini #63), abili ad imporsi rispettivamente nella race-2 e nella race-1 di Norimberga.

Ad 1 punto dalla seconda piazza spicca anche la Ferrari 296 GT3 #14 Emil Frey Racing di Jack Aitken e la Mercedes AMG GT3 EVO #24 WINWARD Racing di Maro Engel.

La battaglia è apertissima dopo metà campionato ricco d'azione. Attualmente solo Auer è riuscito ad ottenere due successi, l'austriaco è riuscito ad ottenere degli importanti punti in Olanda ed al Norisring senza prendersi più di tanti rischi.

Ultima chiamata per Rast?

Il weekend che ci apprestiamo a vivere sarà importante per René Rast (Schubert Motorsport BMW #33), fermo a 90 punti contro i 109 del leader. Il pluricampione tedesco potrebbe essere considerato come l'ultimo in lizza per l'ambito trofeo piloti alla vigilia di una fase cruciale della stagione.

Dopo il Nürburgring i protagonisti affronteranno l'impegnativo Sachsenring prima della tradizionale sfida di Spielberg (Austria) ed il finale di Hockenheim. Ogni punto diventa quindi fondamentale, sbagliare non è più possibile.

Lo scorso anno vinsero al Nürburgring i fratelli van der Linde, Kelvin in race-1 e Sheldon race-2. Nel 2023 invece fu Lamborghini ad avere la meglio, rispettivamente con Mirko Bortolotti e Maxi Paul.

Entrambi non hanno ancora fatto la differenza quest'anno. Il primo, campione in carica, prova a rifarsi dopo il terribile fine settimana del Norisring, due giorni difficili culminati con l'incidente durante l'opening lap con il teammate Nicki Thiim e la BMW di Marco Wittmann.

Luca Pellegrini