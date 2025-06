IMSA | La 6h del Glen riapre la stagione. Porsche osservata speciale

Riparte da Watkins Glen la stagione 2025 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a meno di una settimana dalla disputa della 24h Le Mans valida come quarto round del FIA World Endurance Championship. Le LMP2 tornano in azione con GTD, GTD PRO e GTP per la sesta sfida dell’anno, la terza per quanto riguarda la Michelin Endurance Cup.

Porsche favorita su tutti

Dopo la 24h Le Mans, Porsche resta l’auto da battere nonostante il successo di Acura e Meyer Shank Racing in quel di Detroit. Il marchio teutonico resta saldamente al comando della classifica assoluta con la Porsche #7 di Felipe Nasr/Nick Tandy e con la gemella #7 di Mathieu Jaminet/Matt Campbell.

Porsche sfida Acura, ma anche Cadilac e BMW che per ora non hanno ancora vinto in questo 2025. La V-Series.R ha raggiunto il secondo posto con WTR #10 a Detroit con Filipe Albuquerque/Ricky Taylor, mentre i prototipi di Rahal hanno brillato solamente in qualifica da gennaio ad oggi.

BMW vinse nel 2023 al Glen al debutto in IMSA grazie ad una squalifica di Porsche Motorsport. La LMDh tedesca ci riprova in una pista molto particolare che lo scorso anno premiò proprio Porsche poi campione al termine del campionato.

La Michelin Endurance Cup presenta nuovamente in pista anche la Lamborghini SC63 con Romain Grosjean e Daniil Kvyat. Terza apparizione stagionale per il prototipo italiano che attualmente è in pista grazie al prezioso supporto di Riley.

IMSA LMP2: ripartenza dopo una lunga pausa

La 6h del Glen rappresenta il terzo evento del 2025 per la classe LMP2 che non ha disputato i round di Long Beach, Laguna Seca e Detroit. Dan Goldburg/Paul Di Resta/James Allen (United Autosports ORECA #22) hanno vinto a Daytona, mentre Jeremy Clarke/Tom Dillmann/Bijoy Garg (Inter Europol Competition ORECA #43) si sono imposti a Sebring.

Tanti i delusi dopo le prime ore d’azione nello Stato della Florida. Su tutti spiccano sicuramente George Kurtz/Malthe Jakobsen/Toby Sowery (CrowdStrike Racing by APR #04), Mikkel Jensen/Steven Thomas/Hunter McElrea (TDS Racing ORECA #11) e P. J. Hyett/Dane Cameron/Christian Rasmussen (AO Racing ORECA #99).

GTD PRO: Rexy vs Ford?

Anche in GTD PRO la situazione è molto incerta. La Porsche #77 AO Racing, riconoscibile per la propria livrea ‘Rexy’, parte da favorita dopo aver consolidato il primato in campionato a Detroit nell’evento che ha premiato la Ford Mustang GT3 #64 di Seb Priaulx/Mike Rockenfeller.

L’auto americana ha vinto a Daytona con Christopher Mies/Frédéric Vervisch/Dennis Olsen e poi in Michigan con l’equipaggio #64, mentre ‘Rexy’ ha festeggiato a Sebring ed a Laguna Seca con Laurin Heinrich e Klaus Bachler

Corvette Racing insegue la prima affermazione a quasi un anno dall’ultima volta. La Z06 GT3.R sfida la Ferrari 296 GT3 #81 DragonSpeed di Davide Rigon/Daniel Serra, le due BMW M4 GT3 EVO Paul Miller Racing e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #9 Pfaff Motorsport di Andrea Caldarelli e Sandy Mitchell (assente Marco Mapelli per l’impegno al Nurburgring).

Dopo diverse settimane ci sarà anche Ben Barnicoat al rientro da un infortunio. Il britannico di Vasser Sullivan Lexus #14 riprende regolarmente il proprio posto in GTD PRO accanto al titolare Aaron Telitz.

GTD: Winward Racing prova a scappare

Dopo Sebring e Laguna Seca, Winward Racing è nuovamente in testa alla classifica dell’IMSA WTSC in GTD. La Mercedes AMG GT3 EVO #57 di Russell Ward e Phillip Ellis è in vantaggio sulla concorrenza e nello Stato di New York tenterà il primo decisivo allungo sulla concorrenza.

Jack Hawksworth/Frankie Montecalvo/Parker Thomspon (Vasser Sullivan Lexus #12) e Zacharie Robichon/Tom Gamble/Casper Stevenson (Heart of Racing Aston Martin #27) sono i diretti avversari della Mercedes #57 oltre alla Porsche 992 GT3-R #120 Wright Motorsport di Adam Adelson/Elliott Skeer /Tom Sargent.

Peccato come già detto a più riprese che questa sfida si tenga in concomitanza con la 53ma 24h del Nurburgring. Il doppio appuntamento nella stessa domenica è stata una scelta obbligata per evitare lo scontro con tra il round dell’IMSA e la 24h di Spa del GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Luca Pellegrini