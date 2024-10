Moto3 | GP Thailandia, qualifiche: prima pole per Joel Kelso

Joel Kelso ha trovato una super pole position nell'ultimissimo tentativo delle qualifiche del Gran Premio della Thailandia, uno dei pochissimi piloti ad uscire in tempo dai box per l'ultimo tentativo. Insieme a lui anche Collin Veijer che ha portato Husqvarna in seconda posizione. Angel Piqueras beffato sul finale, il pilota di casa Leopard si è ritrovato nel gruppo uscito in ritardo dalla pit-lane e quindi con un solo tentativo.

Joel Kelso esce prima di tutti e sigla la pole position

"Meglio soli che mal accompagnati", questa è la frase con la quale potremo descrivere la qualifica di Joel Kelso. Nel primo run l'australiano non è stato brillante, tredicesima posizione a nove decimi dal leader. Il pilota KTM aveva dunque bisogno di un miracolo per migliorarsi e questo è successo: Joel Kelso, insieme ad altri 5 piloti, è uscito dalla pit-lane in tempo per effettuare un ultimo tentativo, beffando il resto della griglia che, per aspettare David Alonso, si sono ritrovati tutti con la bandiera a scacchi alla fine dell'out lap.

A quel punto Joel, con un colpo di reni e con tutto il talento di cui dispone, è riuscito a recuperare il margine di nove decimi andando a siglare un 1:40.603, crono che gli permette di andare per la prima volta in pole position in Moto3. Soli 0.076 di vantaggio dal tempo di Collin Veijer che si è fermato in seconda posizione, davanti allo spagnolo Angel Piqueras del team Leopard.

Lunetta miglior italiano solamente in decima posizione, David Alonso scatterà 5°

Alle spalle dei tre citati si è piazzato Taiyo Furusato, il giapponese di casa Honda, con il tempo di 1:40.865, che si è dovuto accontentare della quarta posizione. Alle sue spalle il neo campione del mondo David Alonso, lui che ha “preso in giro” tutti i piloti che lo aspettavano per effettuare l'ultimo tentativo. Scott Ogden ha trovato la sesta posizione, lui che è il primo pilota in classifica ad essere sopra al 1:41. Daniel Holgado in settima ha trovato 0.057 di vantaggio sulla Honda di David Almansa alle sue spalle, con Ivan Ortolá che si è dovuto accontentare della nona posizione.

Il primo italiano, seguendo l'ordine della classifica, è Luca Lunetta del team SIC58 Squadra Corse. Lui che è stato il migliore rispetto ai suoi connazionale: Matteo Bertelle, protagonista di un super Q1, si è qualificato in tredicesima posizione, aprendo un trittico tricolore completato da Stefano Nepa e Filippo Farioli. Gran peccato per Riccardo Rossi che non ha superato il Q1 e domani dovrà partire dalla penultima fila dello schieramento.

Moto3 | GP Thailandia: i risultati delle qualifiche

I risultati delle qualifiche di Moto3 sul circuito della Thailandia. Credits: www.motogp.com

Fabrizio Giuseppe Pignatelli