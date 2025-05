GTWC Europe | BMW presenta la squadra per la 24h Spa. Rossi con Magnussen

In occasione dell’inaugurazione della nuova struttura WRT nei pressi di Liegi, WRT ha confermato i piloti che correranno la prossima 24h di Spa-Francorchamps per quanto riguarda il GT World Challenge Europe Powered by AWS. Come da copione ci sarà anche Valentino Rossi, la compagine belga avrà un totale di due auto extra in PRO oltre alla BMW M4 GT3 EVO #32.

BMW e WRT all’assalto a Spa. Bis per ROWE Racing

WRT si prepara per tornare a vincere nella 24h di Spa e come annunciato negli scorsi mesi accoglierà nuovamente anche Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ che poi guiderà anche a Misano Adriatico nella terza tappa del GTWC Europe Sprint Cup insieme a Raffaele Marciello, dividerà per la prima volta il volante della BMW #46 insieme all’ex pilota di F1 Kevin Magnussen ed all’ex campione DTM René Rast.

La struttura di Vincent Vosse avrà in azione anche la BMW #31 in PRO con Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Marco Wittmann. Ovviamente non manca la #32, presente al Paul Ricard sul gradino più alto del podio con Kelvin van der Linde/Ugo de Wilde/Charles Weerts.

Credits. GTWC Europe

Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann/Ben Tuck e Gustav Bergstrom/Etienne Cheli/Gilles Stadsbader sono confermati sulle ultime due auto WRT a Spa, rispettivamente in Gold e Silver Cup come in tutte le tappe del GTWC Europe.

BMW Motorsport ha confermato per la 24h di Spa anche la presenza di una seconda BMW M4 GT3 EVO per ROWE Racing oltre alla titolare #98 di Augusto Farfus, Jesse Krohn e Raffaele Marciello. Per la sola corsa nelle Ardenne avremo infatti nuovamente Max Hesse e Dan Harper, il tedesco ed il britannico che gareggiano insieme nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship saranno raggiunti da Phillip Eng.

Si avvicinano i test di Spa

Settimana prossima, dopo la 6h del FIA World Endurance Championship e prima del secondo round dell’International GT Open, si terranno i test in vista della 24h di Spa che si terrà a fine giugno ad una sola settimana dalla 24h del Nurburgring ed a 15 giorni della 24h Le Mans.

Quasi tutte le realtà saranno in pista per l’unico test collettivo organizzato da SRO prima della competizione GT3 più importante al mondo. Tante le novità che scopriremo nei prossimi giorni, oltre a WRT ed a ROWE Racing sicuramente avremo altre aggiunte per quanto riguarda la classe PRO.

Luca Pellegrini