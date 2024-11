F1 | GP Monaco, arriva il maxi-rinnovo fino al 2031

Il GP Monaco continuerà a far parte del calendario di Formula 1 fino almeno al prossimo decennio: oggi Liberty Media ha annunciato il rinnovo dell'accordo con l'Automobile Club de Monaco (ACM), che scadeva il prossimo anno e che ora, con la nuova estensione di 6 anni, vedrà il Circus gareggiare nel Principato fino almeno al 2031.

Un Principato di storia e prestigio

Che lo si ami o lo si odi, non c'è dubbio che il circuito di Monte Carlo sia uno degli ultimi pilastri inamovibili della storia e della cultura della Formula 1. Il tracciato cittadino monegasco, inaugurato a cavallo tra le due Guerre Mondiali, ha ospitato il primo Gran Premio nel 1929, è comparso nel calendario del primo Mondiale F1 nel 1950 ed è diventata tappa fissa dal 1955 fino ad oggi (salvo il 2020 causa Covid).

Nonostante le ultime gare non siano state molto entusiasmanti in termini di sorpassi, Monaco rimane la tappa più prestigiosa del Mondiale, nonché una delle tre gare che insieme a Indianapolis e Le Mans compongono la famosa Triple Crown. Il Gran Premio di quest'anno, inoltre, è stato vinto da Charles Leclerc con la Ferrari, con il monegasco che è diventato il primo pilota a vincere il suo GP di casa da Louis Chiron nel 1931.

Con questo rinnovo, il GP Monaco verrà disputato dal 2026 in avanti nel primo weekend di giugno di ogni anno allo scopo di migliorare la logistica e la sostenibilità del calendario futuro: l'edizione 2025, che coinciderà col 75° anniversario dell'evento F1, è in programma per il weekend del 23-25 maggio.

Credits: Ferrari Media Center

Le dichiarazioni

Queste le parole di Stefano Domenicali sul comunicato stampa rilasciato dai canali media della F1:

Sono lieto che la Formula 1 continuerà a correre a Monaco fino al 2031. Le strade di Monte-Carlo sono una parte unica e famosa della F1 e il Gran Premio di Monaco rimane una gara che tutti i piloti sognano di vincere. Voglio estendere i ringraziamenti al Principe Alberto II di Monaco, a Michel Boeri e a tutti i coinvolti per l'estensione di questa importante partnership. L'accordo segna l'inizio di una nuova era per la partnership d'innovazione tra la F1 e Monaco. Ed è la leadership di Alberto II incentrata sul futuro che ci permetterà di creare un calendario più ottimizzato per ridurre le pressioni alla logistica e far decrescere l'impatto ambientale del nostro Campionato, mentre proseguiamo sulla strada per raggiungere il nostro obiettivo Net Zero nel 2030.

Grande soddisfazione anche per Michel Boeri, presidente dell'Automobile Club de Monaco:

Voglio in particolare ringraziare il Principe Alberto II di Monaco, Stefano Domenicali e tutti i coinvolti nell'estensione di questo contratto. La firma di questo nuovo accordo con la Formula One Group fino al 2031 non solo conferma la forza della nostra partnership ma riconferma il nostro impegno ad offrire a tutti i nostri visitatori un'esperienza nei weekend di gara di prima classe e senza rivali. Il Gran Premio di Monaco è il nostro evento sportivo più importante e continua ad attrare migliaia di centinaia di spettatori al Principato e milioni di telespettatori da ogni parte del mondo.

Con la firma del rinnovo il futuro di Monte-Carlo nel Circus appare ormai solido. Peccato che non si possa dire lo stesso per altre realtà europee che, di fronte all'interesse di tante nuove località tra Argentina, Rwanda e Medio Oriente, potrebbero subire un ruolo sempre più minore nella Formula 1 moderna con la possibile implementazione della rotazione.

Andrea Mattavelli