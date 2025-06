DTM | Zandvoort, Gara 2: trionfo BMW con doppietta Rast-Wittmann

Weekend da incorniciare per René Rast e il team Schubert Motorsport sul circuito olandese di Zandvoort. Il tre volte campione DTM ha conquistato una netta vittoria nella seconda manche del weekend, portando la sua BMW M4 GT3 Evo al traguardo in prima posizione dopo una gara condotta in testa dall’inizio alla fine. Alle sue spalle, a soli tre decimi di secondo, ha chiuso il compagno di squadra Marco Wittmann, regalando alla casa di Monaco una splendida doppietta.

Wittmann secondo in volata

Il 38enne di Bregenz ha dominato la corsa al volante della sua BMW M4 GT3 Evo, gestendo al meglio la partenza, la strategia ai box e i tentativi di rimonta degli inseguitori. Decisivi anche due pit stop perfetti che hanno permesso a Rast di contenere la pressione nel finale, quando Wittmann – alla sua 200ª gara nel DTM – ha tentato in tutti i modi l'assalto alla vittoria, chiudendo a soli 0"3 di distacco dopo 35 giri.

“È stata una gara intensa, soprattutto verso la fine, quando Marco ha iniziato a farsi vedere negli specchietti. Per fortuna tutto è andato nel verso giusto, anche grazie a due pit stop perfetti”, ha commentato Rast al traguardo.

Alle loro spalle si è confermato ancora una volta protagonista Thomas Preining, che ha sfruttato al meglio la strategia per agguantare il podio. Il pilota austriaco del team Manthey EMA è rientrato un giro prima di Jack Aitken per il primo cambio gomme, riuscendo così ad avere le slick Pirelli già in temperatura e sopravanzare l'inglese con un sorpasso pulito. Preining ha poi conservato la terza piazza fino alla bandiera a scacchi, confermando un weekend di alto profilo.

Aitken ha concluso al quarto posto, davanti a un ottimo Maro Engel (Mercedes-AMG), che ha chiuso la top five dopo una gara concreta e priva di errori. In sesta posizione il miglior pilota Lamborghini del giorno, Luca Engstler, in forza al TGI Team Lamborghini by GRT, seguito dal leader del campionato Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf), settimo al traguardo e capace di allungare in classifica generale.

Bortolotti chiude nono

Jules Gounon (Mercedes-AMG Team Mann-Filter) ha chiuso ottavo, davanti a un rimontante Mirko Bortolotti, che ha recuperato ben sei posizioni al volante della sua Lamborghini Huracán GT3 Evo2. Chiude la zona punti Arjun Maini, autore di una rimonta analoga: partito sedicesimo, il pilota indiano ha tagliato il traguardo in decima posizione con la Ford Mustang GT3 del team HRT.

Con questo successo, il 29° in carriera per René Rast nel DTM, il tre volte campione tedesco sale fino alla seconda posizione in classifica generale dopo sei gare, rilanciando ufficialmente la sua corsa al titolo.

Pos. Pilota Team Vettura 1. René Rast Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Evo 2. Marco Wittmann Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Evo 3. Thomas Preining Manthey EMA Porsche 911 GT3 R 4. Jack Aitken Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 5. Maro Engel Mercedes-AMG Team Winward Mercedes-AMG GT3 6. Luca Engstler TGI by GRT Lamborghini Huracán GT3 7. Lucas Auer Mercedes-AMG Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 8. Jules Gounon Mercedes-AMG Team Mann-Filter Mercedes-AMG GT3 9. Mirko Bortolotti Abt Sportsline Lamborghini Huracán GT3 10. Arjun Maini HRT Ford Performance Ford Mustang GT3

Marco Privitera