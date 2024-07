NASCAR | Nashville: Logano trionfa dopo cinque overtime

Joey Logano ha vinto a Nashville nella NASCAR Cup Series. 33ma affermazione in carriera per il #22 del Team Penske, la prima in stagione per l'ex campione della serie dopo una manifestazione ricca di colpi di scena e ben cinque overtime prima della bandiera a scacchi.

Logano vince tra le bandiere gialle

Christopher Bell (DEWALT Concrete Solutions Toyota #20) ha controllato la Stage 1 e 2 dopo aver dettato legge in quel di Loudon, prova disputata settimana scorsa. Il portacolori del Joe Gibbs Racing si è dovuto arrendere alla concorrenza con il passare dei giri, tutto si è deciso negli ultimi due giri vista una lunghissima serie di caution che hanno portato a ben cinque neutralizzazioni prima della conclusione effettiva dell'Ally 400.

Zane Smith (Jockey Outdoors by Luke Bryan Chevrolet #71) ha provato ad impensierire Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) nel finale, la coppia è stata attaccata nelle ultime due curve da Tyler Reddick (Monster Energy Toyota #45). Sconfitta all'arrivo anche per Ryan Preece (HaasTooling.com Ford #41), Chris Buescher (BuildSubmarines.com Ford #17) e Ryan Blaney (Menards/Ideal Garage Doors Ford #12), presenti ai migliori alle spalle dei migliori.

11 piloti a segno quest'anno

Sono già 11 i piloti che hanno vinto da Daytona ad oggi, tutti hanno già automaticamente un posto nei NASCAR Playoffs che partiranno a settembre dallo Stato della Georgia in quel di Atlanta.

Martin Truex Jr, Ty Gibbs, Ross Chastain, Chris Buescher ed Alex Bowmann sono virtualmente presenti nella contesa per il titolo nonostante l'assenza di successi, una posizione provvisoria che può cambiare da qui alle prossime settimane quando la regular season entrerà nel vivo.

Settimana prossima si tornerà in azione nella particolare location di Chicago, round confermato nel significativo week-end del 4 luglio. Il circuito resterà il medesimo della passata annata, cittadino molto particolare studiato appositamente per accogliere la nota categoria americana riservata alle stock car.

Luca Pellegrini