WorldSSP300 | Portimão: brillante doppietta per Mirko Gennai

Nel weekend di Portimão del WorldSSP300 Mirko Gennai è stato il protagonista assoluto, replicando la straordinaria doppietta dello scorso anno nella memoria dello scomparso Victor Steeman. Anche per il suo compagno di squadra, Loris Veneman, è stato un fine settimana da incorniciare, considerando che ha ottenuto la leadership del campionato, beneficiando del doppio zero di Iñigo Iglesias Bravo.

Gara 1 | Strategia perfetta di Gennai, Bartolini beffato

La prima gara di Portimão è stata davvero avvincente. Loris Veneman, con un primo giro da urlo, ha tentato la fuga, non riuscendoci venendo sopraggiunto da Marc Garcia. Il duo è stato recuperato da un velocissimo Mirko Gennai, a cui si è aggiunto Iñigo Iglesias Bravo. Vista la lotta per la testa della corsa, si sono poi aggiunti diversi altri piloti, formando il solito gruppone che si vede nella 300cc. Grazie ad una strategia perfetta all'ultimo giro Mirko Gennai conquista il primo successo della sua stagione, arrivando in solitaria sotto la bandiera a scacchi. Dietro la volata per la seconda piazza è vinta da Carter Thompson, capace di salire ancora una volta sul podio dopo la sorpresa di Most. Marc Garcia chiude il podio di soli 76 millesimi su un Loris Veneman che esce come grande sconfitto dalla prima manche. È quinto Elia Bartolini, il quale centra la prima top 5 della carriera nel WorldSSP300 sul tracciato di Portimão. È out Iñigo Iglesias Bravo: lo spagnolo incappa in una caduta all'ultimo giro mentre era in lotta per il podio.

Gara 2 | Vince ancora Gennai, problemi tecnici per Iglesias Bravo

Anche Gara 2 ha visto Mirko Gennai trionfare, questa volta davanti al compagno di squadra Veneman, che ha ottenuto le leadership in campionato beneficiando di un altro zero di Iglesias Bravo, ritirato per problemi tecnici dopo solo due giri di gara. Gennai è stato bravo a sfruttare la bagarre alle sue spalle nell'ultimo passaggio, prendendosi così una strepitosa doppietta a Portimão. Completa il podio la Kove di Julio Garcia Gonzalez, vincitore della volata col compagno di squadra Marc Garcia. Altro quinto posto per Elia Bartolini, ultimo del gruppetto di testa. A punti anche Marco Gaggi in nona posizione e Bruno Ieraci in dodicesima, oltre a Matteo Vannucci in quattordicesima. Quest'ultimo, dopo una fallimentare Gara 1 per via delle penalità, ha perso molte posizioni a causa di un lungo e nel tentativo di recuperare ha dovuto scontare un long lap per guida irresponsabile.

La classifica generale ora vede Loris Veneman primeggiare con 10 punti di vantaggio su Iñigo Iglesias Bravo e 11 su Aldi Satya Mahendra, autore di un weekend incolore rispettivamente in 6ª e 8ª posizione nelle due manche. Segue al quarto posto, con -40, Mirko Gennai, che con tre weekend ancora a disposizione può sperare di tornare in gioco.

Francesco Sauta

