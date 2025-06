Moto3 | GP Italia, Gara: la prima di Quiles e il riscatto di Foggia

In una gara di Moto3 piena di tensione è stato il rookie Máximo Quiles a conquistare la vittoria del GP d'Italia. Dietro di lui Álvaro Carpe che conquista la terza posizione nel mondiale. Ritrova il podio un fantastico Dennis Foggia. Grande sfortuna per i piloti italiani.

La prima di Quiles

La gara di Moto3 al Mugello è stata una gara lenta che ha permesso al gruppo di rimanere compatto. Non sono mancati quindi i contatti e i sorpassi. Alla fine a spuntarla è stato Máximo Quiles. Dopo aver sfiorato la vittoria in due occasioni, è riuscito a conquistare la sua prima vittoria nella entry class. Un inizio di mondiale da sogno per il rookie spagnolo, che sembra ormai un veterano della categoria. Beffato per pochi millesimi Álvaro Carpe che uscito con grande spinta dall'ultima curva ha tentato il sorpasso al photofinish, dovendosi però accontentare del secondo posto. Terzo posto per Dennis Foggia. Dopo un avvio di stagione complicato, il pilota italiano torna sul podio tra lacrime e sorrisi, e forse questo podio vale come una vittoria.

È stata una gara anonima per il leader del mondiale José Antonio Rueda. Lo spagnolo è rimasto con il gruppo di testa, ma non è mai riuscito ad impensierire i leader della gara e un contatto all'ultimo giro lo ha messo fuori dai giochi per il podio, relegandolo alla quarta posizione. Gran Premio abbastanza complicato anche per Ángel Piqueras che, nonostante le difficoltà di Rueda, non è riuscito a recuperare punti per il mondiale, e ha chiuso in settima posizione. Quinto David Muñoz che dopo il contatto con Adrián Fernández, ha perso diverse posizioni. Menzione speciale per Valetin Perrone, partito dall'ultima casella in griglia a causa di una penalità, ha tagliato il traguardo in ottava posizione.

Quante cadute!

Il GP d'Italia di Moto3 è stato caratterizzato dalla tante cadute. Luca Lunetta e Adrián Fernández sono caduti al giro nove dopo un contatto con David Muñoz. Il pilota spagnolo è stato mandato largo dal suo compagno di squadra, Guido Pini, innescando il contatto con Fernández e Lunetta. Out anche Guido Pini che si trovava in lotta per il podio. Una caduta di gruppo al secondo giro, ha visto coinvolti Riccardo Rossi, Vicente Pérez, Ruché Moodley, fortunatamente senza conseguenze per i piloti, che sono stati portati al centro medico per degli accertamenti. Nei primi giri, la gara ha anche perso uno dei suoi protagonisti David Almansa, caduto a seguito di un contatto di gara con Scott Ogden.

Moto3 | GP Italia: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea