IndyCar | Detroit: Herta conquista la pole, Palou sesto

Dopo l'importante weekend della 500 miglia di Indianapolis, la IndyCar torna subito in pista sul circuito di Detroit. Ad ottenere la pole è stato il pilota Andretti Colton Herta, che ha sempre fatto bene sui tracciati cittadini.

Herta in pole, Alex Palou in sesta posizione

Colton Herta conquista la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Detroit. Il pilota americano si è presentato subito competitivo nelle prove libere, e conferma il buon ritmo anche nella sessione di qualifiche. Seconda posizione per uno straordinario David Malukas, che porta il team A.J. Foyt Racing in alta classifica. Terzo posto per il compagno di squadra di Herta Kyle Kirkwood.

Sesta posizione in griglia per il leader del campionato Alex Palou. Il vincitore della 500 miglia di Indianapolis non ha mai inciso nelle qualifiche in questa stagione, ma ha mostrato di saper recuperare in gara grazie a delle ottime strategie.

Da segnalare l'importante risultato di Graham Rahal, che dopo la brutta prestazione ad Indianapolis, ottiene l'accesso alla FastSix e ottiene una buona quinta posizione. Nomi importanti invece non sono riusciti ad accedere alla fase finale come Scott Mclaughlin, Will Power e Scott Dixon, che partiranno rispettivamente in ottava, nona e decima posizione.

Sessione difficile invece per il team Mclaren, con Pato O'Ward e Nolan Siegel eliminati nella prima fase di qualifica, e con il solo Christian Lundgaard a portare avanti il team conquistando la quarta posizione. Per il pilota messicano si tratta di un risultato deludente, in un campionato di alti e bassi.

Prema ancora nelle posizioni arretrate, male anche Newgarden

Ancora difficoltà nel team Prema, con Callum Ilott e Robert Shwarztman rispettivamente in diciassettesima e ventunesima posizione. Un debutto nella categoria complicato per il team italiano, che non è riuscita a ripetere lo squillo della 500 miglia di Indianapolis.

Sessione complicata anche per Josef Newgarden, escluso al primo turno dopo un errore nel giro lanciato. L'ennesimo passo falso in una stagione non semplice per il pilota del team Penske.

Credits:IndyCar.com

Federica Passoni