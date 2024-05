WEC | Entry list 24h Le Mans: tutti i 186 piloti presenti

Saranno 186 i piloti che parteciperanno all'edizione 2024 della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship che commenteremo nel week-end del 15-16 giugno. Hypercar, LMP2 e LMGT3 sono attese in pista per la competizione automobilistica più importante al mondo, evento che in totale vedrà 62 auto presenti.

Hypercar, niente Vettel per Porsche. Presente Drugovich con Cadillac Racing

Ferrari, Alpine, BMW, Isotta Fraschini, Peugeot, Lamborghini, Cadillac, Toyota e Porsche sono i marchi rappresenti tra le 23 unità che si contenderanno il successo finale sul ‘Circuit della Sarthe’.

Porsche ha confermato Mathieu Jaminet /Felipe Nasr/Nick Tandy a bordo della terza 963 ufficiale, i tre piloti regolarmente presenti nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship spengono quindi ogni chance di vedere in azione Sebastian Vettel.

L'ex campione di FIA F2 Felipe Drugovich, regolarmente iscritto nell'European Le Mans Series con Vector Sport, raggiunge la Cadillac #311 nella top class con i regolari piloti IMSA WTSC Jack Aitken e Luis Felipe Derani.

LMP2: tutte le squadre pronte per dare battaglia

Inter Europol Competition cambia equipaggio per l’edizione 2024 della 24h du Mans. La squadra polacca che ha vinto lo scorso giugno in LMP2 non ripresenterà Fabio Scherer e Albert Costa, rimpiazzati da Clément Novalak e da Vladislav Lomko. Il primo ed il secondo corrono quest'anno anche in ELMS con la realtà di Kuba Śmiechowski, il secondo citato ha vinto domenica la 4h Le Castellet.

Il già citato Śmiechowski sarà ovviamente della partita come pilota Bronze, il team insegue l'ipotetica seconda affermazione della propria storia nel FIA WEC dopo aver siglato in Francia il primo acuto di sempre in LMP2 nella serratissima ELMS.

Oltre a questa novità sono da citare la presenza di Patrick Pilet con Vector Sport ed il debutto di Roman De Angelis in LMP2 con Algarve Pro Racing insieme a Matthias Kaiser e Olli Caldwell.

Nicky Catsburg, Nico Varrone e Ben Keating, vincitori nel 2023 in GTE con Corvette Racing, tornano all'attacco in LMP2 con tre auto differenti. L'olandese militerà con Crowdstrike by APR, l'argentino debutta in LMP2 con AF Corse, mentre l'americano correrà con Untied Autosport con i veterani Filipe Albuquerque e Ben Hanley.

LMGT3, 23 auto presenti a Le Mans

Tanti nomi anche in LMGT3, classe che debutta a Le Mans al posto delle GTE. Sono 23 le unità presenti in griglia rappresentanti nove marchi differenti come accade nel FIA WEC.

Jordan Taylor raggiunge Spirit of Race Ferrari #155 con Johnny Laursen/Conrad Laursen in LMGT3, Giacomo Petrobelli si unisce a Larry ten Voorde ed a Salih Yoluc a bordo della Ferrari 296 GT3 #66 di JMW Motorsport.

La 24h Le Mans riporta Christian Ried nel FIA World Endurance Championship con la Ford Mustang #44 di Proton Competition, il tedesco guiderà con Ben Tuck e Christopher Mies. Come da copione, invece, Satoshi Hoshino tornerà con D'Station Aston #777 con i confermati Erwan Bastard/Marco Sorensen.

Come sempre il week-end precedente alla 24h Le Mans si terranno i test, la gara, invece, partirà sabato 15 giugno dalle 16.00.

Luca Pellegrini