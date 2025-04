F1 | GP Arabia Saudita, le pagelle ai protagonisti

Oscar Piastri vince anche il GP Arabia Saudita conquistando la sua terza vittoria stagionale, la quinta in carriera, e balzando in testa al Mondiale Piloti. Dietro l'australiano della McLaren chiudono la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc, quest'ultimo al suo primo podio in stagione, mentre si deve accontentare della P4 Lando Norris scattato dalla decima casella in griglia per un'errore nel corso delle qualifiche. Ma vediamo i voti ai protagonisti del GP Arabia Saudita, quinta prova del Mondiale di Formula 1 2025.

Oscar Piastri 10. Approfitta degli errori altrui (alla voce Norris e Verstappen) per conquistare la sua terza vittoria stagionale, la quinta in carriera, e strappare la leadership iridata al suo compagno di squadra. Se non commette errori sarà difficilissimo impedirgli di conquistare il titolo.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Max Verstappen 9,5. Se il Mondiale 2025 non diventerà un monomarca il merito sarà ampiamente suo. Conquista alla sua maniera la pole position che poi vanifica con una partenza non al top e la seguente penalità per taglio curva. Chiude in P2 ma per il Mondiale ci sarà da fare i conti con lui eccome..

Charles Leclerc 9. Fa quello che deve fare e lo fa pure in maniera perfetta. Gestisce magistralmente le gomme in entrambi gli stint, riuscendo ad avere la meglio su Russell e su Norris. Sarebbe bello vederlo con una vettura al livello di McLaren e Red Bull.

Lando Norris 6. L'errore in qualifica è da matita rossa e spiana, di fatto, la strada per la vittoria al compagno di squadra Piastri. In gara riesce a rimontare fino alla P4, perdendo la leadership iridata e (forse) la supremazia all'interno del box McLaren.

George Russell 7. In qualifica ormai è una certezza e riesce a sopperire alle carenze della Mercedes. Carenze che, purtroppo, in gara, gli fanno perdere la possibilità di lottare ad armi pari con Leclerc e Norris.

Andrea Kimi Antonelli 6,5. Il suo apprendistato prosegue in maniera eccellente. Gestisce la gomma come un veterano e si butta nei duelli con lo spirito battagliero di un pilota consumato.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Lewis Hamilton 5. Altro brutto weekend per il sette volte Campione del Mondo che anche a Jeddah “litiga” con la sua Ferrari finendo distaccatissimo dal compagno di squadra.

Carlos Sainz 7. Finalmente un weekend alla Sainz per lo spagnolo, che in Q3 è il primo degli altri e in gara riesce finalmente a massimizzare le prestazioni della sua vettura, dando anche una mano ad Albon nel contenere Hadjar.

Alexander Albon 6,5. Altro piazzamento a punti per l'anglo-thailandese che, tolto il Bahrain, ha sempre chiuso in top 10.

Isaac Hadjar 7,5. Chiude in Top 10 nonostante provi fino all'ultimo a duellare con le due Williams. Perde il confronto ma porta a casa altri punti iridati.

Liam Lawson 5,5. Rovina il suo weekend dignitoso con un'altra penalità di dieci secondi che vanificano un possibile piazzamento a punti.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Fernando Alonso 6. L'asturiano è l'emblema di colui che non vuole assolutamente arrendersi ad una situazione di pochezza tecnica in cui naviga attualmente l'Aston Martin. Ma come detto altre volte, nemmeno lui può fare miracoli.

Oliver Bearman 6,5. Sulla pista dei suoi primi punti iridati con la Ferrari lo scorso anno, il giovane inglese non sfigura affatto chiudendo davanti a gente ben più esperta di lui.

Esteban Ocon 6. Si gioca al primo giro il jolly della sosta, ma questa volta la carta non si rivela vincente e finisce dietro anche al più giovane compagno di squadra.

Nico Hulkenberg 6. Si impegna e lotta a centro gruppo ma non va oltre la P15.

Lance Stroll 4,5. In questo weekend di lui ci si ricorda soltanto del record (davvero poco invidiabile) di eliminazioni in Q1. Poi, come sempre, il nullla…

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Jack Doohan 5. Troppo ampio il divario prestazionale con il compagno di squadra. Non fa danni, ed è già un gran cosa, ma per essere riconfermato deve necessariamente alzare l'asticella.

Gabriel Bortoleto 5. Fa quel che può con una vettura che al momento è quella che è.

Pierre Gasly 7. L'Alpine in questo momento è lui. Sia in qualifica che in gara dimostra che la top 10 può diventare la costante del suo 2025. Peccato per il crash allo start che lo priva, appunto, di una sicura top 10.

Yuki Tsunoda 5. Dei compagni recenti di Verstappen è quello che sta prendendo meno paga dall'olandese. Non ha colpe nell'incidente con Gasly ma con un pò più di lucidità avrebbe potuto portare qualche punto iridato a casa e non essere agganciato in classifica dal suo ex compagno Hadjar.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Vincenzo Buonpane